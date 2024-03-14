Войти
Lenta.ru

Rocket Lab запустила радиолокационный спутник

117
0
0
Кадр: SciNews / YouTube
Кадр: SciNews / YouTube.

Ракета Electron запустила радиолокационный спутник StriX-3 компании Synspective

Rocket Lab запустила радиолокационный спутник StriX-3 для японской компании Synspective. Об этом сообщает SpaceNews.

Ракета Electron с космическим аппаратом стартовала 12 марта в 06:03 по московскому времени с площадки № 1 в Новой Зеландии. Через 54 минуты после пуска носителя спутник был выведен на солнечно-синхронную орбиту.

Ранее космические аппараты Synspective запускались в декабре 2020-го, в феврале 2022-го и в сентябре 2022-го. Спутник StriX-3 стал четвертым из соответствующей серии космических аппаратов. На ракете Electron японская компания планирует запустить еще два спутника.

В феврале Rocket Lab анонсировала создание трех новых космических платформ — Lightning, Pioneer и Explorer.

В том же месяце американская компания Rocket Lab подтвердила свои планы впервые произвести запуск новой многоразовой средней ракеты Neutron до конца 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Новая Зеландия
США
Компании
Rocket Lab
Проекты
2020-й год
Похожие новости
26.11.2020
Космический Uber: у Маска появился конкурент с парашютом
12.08.2020
Частный космос как предчувствие
29.06.2020
Второй фронт: Китай обходит США в космической гонке
13.04.2020
Конкурент SpaceX поймал свою ракету
26.03.2020
Ракеты, спутники, телескопы: как коронавирус бьет по космосу
22.02.2019
Ночью на Луну отправится первый частный зонд "Берешит". Зачем это израильтянам из SpaceIL?
28.12.2018
Русские потрошители
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 09:05
  • 1
Армия США отменила программу 155-мм дальнобойной самоходной гаубицы ERCA
  • 14.03 08:43
  • 254
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 06:59
  • 36
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 06:32
  • 104
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.03 06:21
  • 450
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.03 20:23
  • 275
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 13.03 20:16
  • 72
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.03 20:10
  • 36
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 13.03 18:54
  • 4
Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
  • 13.03 15:23
  • 0
Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом
  • 13.03 12:20
  • 2
В МИД РФ положительно оценили предложение КНР к "ядерной пятерке" о неприменении ядерного оружия первыми
  • 13.03 10:49
  • 2
Может наверху пора понять – что они готовятся к войне, которая уже прошла
  • 13.03 08:57
  • 2
В ФРГ упрекнули Шольца в "пораженческих настроениях" из-за позиции по Украине
  • 13.03 07:33
  • 5
В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212
  • 12.03 23:59
  • 1
На Украине хотят построить три фортификационные линии длиной 2 тыс. км