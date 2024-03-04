Американская компания Rocket Lab анонсировала создание трех новых космических платформ. Об этом сообщает издание SpaceNews.

В настоящее время Rocket Lab располагает платформой Photon, предназначенной для выведения на низкую околоземную орбиту небольших аппаратов. Теперь компания планирует разработать еще три космические платформы.

Первая — Lightning — создается на основе задела по сотрудничеству с оператором Globalstar и Агентством космического развития США. Вторая — Pioneer — предназначена для уникальных миссии вроде запуска суборбитальной капсулы компании Varda Space Industries. Третья платформа — Explorer — предназначена для запуска автоматических станций в дальний космос.

В настоящее время компания располагает заказами сразу на все четыре космические платформы.

В марте 2021 года Rocket Lab сообщила о планах создания многоразового носителя Neutron грузоподъемностью до восьми тонн на низкую околоземную орбиту.

В настоящее время Rocket Lab располагает сверхлегкой ракетой Electron, способной запускать на низкую околоземную орбиту до 225 килограммов полезной нагрузки.