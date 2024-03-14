Рост спроса на гражданскую продукцию предприятий ОПК РФ отмечают в "Швабе"

Москва. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Спрос на продукцию, выпускаемую предприятиями оборонно-промышленного комплекса России, растёт, заявил заместитель генерального директора холдинга "Швабе" Лев Борисов.

"Холдинг обладает всеми необходимыми компетенциями для создания востребованных изделий и уделяет особое внимание развитию гражданской продукции", - сказал Борисов, выступая на прошедшем в Москве форуме по финансовой грамотности.

Например, отметил Борисов, номенклатура медтехники включает десятки устройств.

"В 2023 году мы оснастили более 30 российских регионов, передав порядка 2 000 единиц неонатального, реанимационного и офтальмологического оборудования. Активно работали и в других направлениях. В частности, поставили в Республику Куба 15 000 светодиодных светильников, специально разработанных с учётом климатических особенностей острова", - сказал Борисов, которого цитирует в среду пресс-служба холдинга.

По её информации, на форуме в числе ключевых обсуждались вопросы, касающиеся диверсификации, технологического суверенитета и увеличения доли высокотехнологичных разработок.

Сообщается, что в ходе выступления Борисов обратил внимание на существующие меры государственной поддержки, которые помогают отечественным производителям создавать конкурентоспособные устройства. Он также озвучил предложение, способное повысить продуктивность и наукоёмкость российских производств.