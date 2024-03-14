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Военное обозрение

Глава МИД Украины: инициатива Чехии дает ВСУ надежду на получение боеприпасов в обозримом будущем

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно Прага предложила государствам Европы организовать закупку боеприпасов для Киева в третьих странах. Детали этого плана будут представлены украинским представителям во всех подробностях на текущей неделе.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в Киеве.

По предварительным сигналам, которые мы получили, наши парни на фронте ощутят увеличение поставок снарядов уже в обозримом будущем

- заявил главный украинский дипломат.

Он уверен, что поставки боеприпасов не затянутся на многие месяцы, и их первая партия поступит на Украину в самое ближайшее время. А за ней, считает Кулеба, вскоре последуют и другие.

Источник изображения: topwar.ru

Украинский министр иностранных дел высоко оценил чешскую инициативу, но добавил, что она лишь несколько смягчит проблему, но не решит ее. Снарядов, которые поставят в рамках данной программы, будет явно недостаточно. А чтобы полностью избавиться от дефицита боеприпасов, считает Кулеба, Украине потребуется еще не менее двух-трех подобных инициатив.

Чешская инициатива – это хорошо, но недостаточно

- сказал чиновник.

Он заявил, что вопрос по чешской инициативе можно считать закрытым, но это не решит проблему нехватки снарядов для украинской армии.

Выдыхать рано

- утверждает дипломат.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что собраны средства на закупку 800 тысяч снарядов для артиллерии ВСУ. Позже его заявление опровергла местная пресса, утверждая, что деньги имеются лишь на приобретение первой партии боеприпасов.

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Страны
Украина
Чехия
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