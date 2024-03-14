Войти
Военное обозрение

Минобороны приступило к реализации программы восстановления сети военных аэродромов в западной части страны

133
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны запустило программу по восстановлению сети аэродромов военного и двойного назначения, в первую очередь это коснется территорий двух новых военных округов и Северного флота. Об этом сообщают источники в военном ведомстве.

Военные начали восстановление аэродромной сети в западной части страны с учетом появления двух воздушных армий в Московском и Ленинградском военных округах. Причем запланирована не только модернизация уже действующих аэродромов, но и восстановление уже закрытых, а также тех, где ранее военная техника не базировалась. Например, с начала года работы ведутся на аэродроме Североморск-2 в Мурманской области, который был закрыт 26 лет назад.

Как заявил экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, создание двух новых округов требует места для базирования боевой и не только авиации. Поэтому обращается внимание на уже заброшенные аэродромы, существовавшие при Советском Союзе.

Источник изображения: topwar.ru

Что-то подремонтируют, где-то придется строить новое. Некоторые аэродромы были заброшены. Гражданским службам они не нужны. Кое-где оставляли небольшие подразделения, которые поддерживали их в состоянии годности, но не везде, к сожалению

- приводят "Известия" слова генерала.

Ранее Минобороны реализовало программу модернизации арктических аэродромов, сделав их всепогодными и способными принимать самолеты всех типов. Был модернизирован аэродром на авиабазе Хмеймим в Сирии, что позволило перебрасывать туда при необходимости стратегическую авиацию.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Проекты
СФ
Похожие новости
21.04.2014
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» отмечает 16-летие со дня подъема Военно-морского флага
08.01.2014
Российский ВМФ на подъеме ("The National Interest", США)
29.07.2013
Блеск и нищета Международного Военно-морского салона в Санкт-Петербурге
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
18.02.2013
Российский флот пугает Запад
11.12.2012
Россия готовится к войне?
12.11.2012
Борьба за богатства Арктики еще впереди
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 08:43
  • 254
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 06:59
  • 36
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 06:32
  • 104
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.03 06:21
  • 450
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.03 20:23
  • 275
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 13.03 20:16
  • 72
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.03 20:10
  • 36
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 13.03 18:54
  • 4
Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
  • 13.03 15:23
  • 0
Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом
  • 13.03 12:20
  • 2
В МИД РФ положительно оценили предложение КНР к "ядерной пятерке" о неприменении ядерного оружия первыми
  • 13.03 10:49
  • 2
Может наверху пора понять – что они готовятся к войне, которая уже прошла
  • 13.03 08:57
  • 2
В ФРГ упрекнули Шольца в "пораженческих настроениях" из-за позиции по Украине
  • 13.03 07:33
  • 5
В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212
  • 12.03 23:59
  • 1
На Украине хотят построить три фортификационные линии длиной 2 тыс. км
  • 12.03 23:34
  • 1
ВС России в апреле испытают доработанный беспилотный броневик "Зубило"