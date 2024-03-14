Минобороны приступило к реализации программы восстановления сети военных аэродромов в западной части страны

Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны запустило программу по восстановлению сети аэродромов военного и двойного назначения, в первую очередь это коснется территорий двух новых военных округов и Северного флота. Об этом сообщают источники в военном ведомстве.

Военные начали восстановление аэродромной сети в западной части страны с учетом появления двух воздушных армий в Московском и Ленинградском военных округах. Причем запланирована не только модернизация уже действующих аэродромов, но и восстановление уже закрытых, а также тех, где ранее военная техника не базировалась. Например, с начала года работы ведутся на аэродроме Североморск-2 в Мурманской области, который был закрыт 26 лет назад.

Как заявил экс-командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, создание двух новых округов требует места для базирования боевой и не только авиации. Поэтому обращается внимание на уже заброшенные аэродромы, существовавшие при Советском Союзе.

Источник изображения: topwar.ru

Что-то подремонтируют, где-то придется строить новое. Некоторые аэродромы были заброшены. Гражданским службам они не нужны. Кое-где оставляли небольшие подразделения, которые поддерживали их в состоянии годности, но не везде, к сожалению

- приводят "Известия" слова генерала.

Ранее Минобороны реализовало программу модернизации арктических аэродромов, сделав их всепогодными и способными принимать самолеты всех типов. Был модернизирован аэродром на авиабазе Хмеймим в Сирии, что позволило перебрасывать туда при необходимости стратегическую авиацию.