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ТАСС

ВСУ планируют заменить более 300 тыс. находящихся в зоне СВО военных в ходе мобилизации

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Военнослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

В МО Украины отметили, что ВС страны будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь, а также для других нужд армии "вне зависимости от ситуации на поле боя"

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Киев собирается заменить более 300 тыс. военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий с РФ, в ходе новой волны мобилизации. Об этом британской газете Financial Times сообщили в украинском Минобороны.

По его данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ставят целью заменить 330 тыс. солдат и офицеров, которые задействованы в военном конфликте с РФ. Отмечается, что после принятия закона о новых правилах мобилизации украинские власти планируют призвать до 500 тыс. человек. Как утверждает оборонное ведомство, ВСУ будут использовать оставшихся после ротации мобилизованных для восполнения боевых потерь, а также для других нужд армии "вне зависимости от ситуации на поле боя".

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В декабре 2023 года в Верховную Раду был внесен законопроект об ужесточении ее правил. после доработок он был принят в первом чтении 7 февраля. Ко второму чтению к нему было подано более 4 тыс. поправок. Сейчас над итоговым текстом, который вынесут на голосование депутатов, работает профильный комитет. По словам члена парламентского комитета по обороне Федора Вениславского, парламентарии могут одобрить инициативу не ранее апреля. Он также отметил, что численность мобилизованных после принятия нового закона по этому вопросу составит значительно меньше 500 тыс. человек, которых хотел привлечь к службе в ВСУ занимавший на тот момент пост главнокомандующего ими Валерий Залужный. 

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Россия
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