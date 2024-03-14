Войти
Военное обозрение

«Первый с начала эксплуатации»: В индийском штате Раджастан разбился истребитель HAL Tejas Mk1 собственной разработки

138
0
0

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Индии потеряли истребитель HAL Tejas Mk1, самолет разбился во вторник, 12 марта 2024 года, у Джайсалмера в штате Раджастан. Пилот истребителя катапультировался и остался жив. Об этом пишет индийская пресса.

Истребитель индийского производства HAL Tejas Mk1 (LCA), входящий в состав 18-й эскадрильи "Летающие пули" авиабазы Сулур в Коимбатуре, разбился в штате Раджастан. Причина падения не установлена, пилот остался жив, успев катапультироваться. Самолет упал на землю и полностью сгорел после начавшегося пожара. Но не это самое главное. Как отмечают мировые СМИ, освещавшие это происшествие, это первый инцидент подобного рода с данным самолетом с момента начала его эксплуатации.

Многоцелевой однодвигательный сверхзвуковой истребитель Tejas принят на вооружение ВВС Индии в 2016 году. Его разработка началась в 1983 году и велась больше 30 лет. Первый полет истребитель совершил в далеком 2001 году. Самолет на 60% является собственной разработкой компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Минобороны Индии. Истребители Tejas разрабатывались для замены в индийских ВВС российских МиГ-21.

Источник изображения: topwar.ru

Нью-Дели реализует долгосрочную программу списания советских истребителей МиГ-21. постепенно выводя их из состава ВВС и заменяя истребителями собственного производства. По имеющимся данным из открытых источников, на сегодняшний день в Индии собрано 52 самолета HAL Tejas Mk1. Две эскадрильи данных истребителей сформированы на авиабазе Сулур в южном штате Тамилнад, отвечающей за защиту морской акватории Индии. Речь идет о 45-й эскадрилье "Летающие кинжалы" и 18-й "Летающие пули".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Tejas
МиГ-21
Компании
HAL
Похожие новости
02.12.2009
Страна небоевых потерь
24.11.2009
Индия нашла замену советским истребителям МиГ-21
19.05.2009
Первая эскадрилья истребителей HAL Tejas появится в Индии через два года
17.03.2009
"Индийский бриллиант"
24.02.2009
Aero India 2009
30.01.2009
Европейский концерн поможет Индии в испытаниях боевого самолета
22.02.2007
ПОЕДИНОК КОНТИНЕНТОВ. РОССИЯ И США БОРЮТСЯ ЗА ИНДИЙСКИЙ РЫНОК БОЕВОЙ АВИАЦИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.03 08:43
  • 254
Космонавтика Илона Маска
  • 14.03 06:59
  • 36
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.03 06:32
  • 104
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.03 06:21
  • 450
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 13.03 20:23
  • 275
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 13.03 20:16
  • 72
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 13.03 20:10
  • 36
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 13.03 18:54
  • 4
Российский флот получит на вооружение корабельную версию ударного дрона-камикадзе
  • 13.03 15:23
  • 0
Диверсификация. Почему белорусская экономика смогла выстоять перед западным прессингом
  • 13.03 12:20
  • 2
В МИД РФ положительно оценили предложение КНР к "ядерной пятерке" о неприменении ядерного оружия первыми
  • 13.03 10:49
  • 2
Может наверху пора понять – что они готовятся к войне, которая уже прошла
  • 13.03 08:57
  • 2
В ФРГ упрекнули Шольца в "пораженческих настроениях" из-за позиции по Украине
  • 13.03 07:33
  • 5
В России объяснили переработку проекта Ил-112В в Ил-212
  • 12.03 23:59
  • 1
На Украине хотят построить три фортификационные линии длиной 2 тыс. км
  • 12.03 23:34
  • 1
ВС России в апреле испытают доработанный беспилотный броневик "Зубило"