«Первый с начала эксплуатации»: В индийском штате Раджастан разбился истребитель HAL Tejas Mk1 собственной разработки

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Индии потеряли истребитель HAL Tejas Mk1, самолет разбился во вторник, 12 марта 2024 года, у Джайсалмера в штате Раджастан. Пилот истребителя катапультировался и остался жив. Об этом пишет индийская пресса.

Истребитель индийского производства HAL Tejas Mk1 (LCA), входящий в состав 18-й эскадрильи "Летающие пули" авиабазы Сулур в Коимбатуре, разбился в штате Раджастан. Причина падения не установлена, пилот остался жив, успев катапультироваться. Самолет упал на землю и полностью сгорел после начавшегося пожара. Но не это самое главное. Как отмечают мировые СМИ, освещавшие это происшествие, это первый инцидент подобного рода с данным самолетом с момента начала его эксплуатации.

Многоцелевой однодвигательный сверхзвуковой истребитель Tejas принят на вооружение ВВС Индии в 2016 году. Его разработка началась в 1983 году и велась больше 30 лет. Первый полет истребитель совершил в далеком 2001 году. Самолет на 60% является собственной разработкой компании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) и Минобороны Индии. Истребители Tejas разрабатывались для замены в индийских ВВС российских МиГ-21.

Источник изображения: topwar.ru

Нью-Дели реализует долгосрочную программу списания советских истребителей МиГ-21. постепенно выводя их из состава ВВС и заменяя истребителями собственного производства. По имеющимся данным из открытых источников, на сегодняшний день в Индии собрано 52 самолета HAL Tejas Mk1. Две эскадрильи данных истребителей сформированы на авиабазе Сулур в южном штате Тамилнад, отвечающей за защиту морской акватории Индии. Речь идет о 45-й эскадрилье "Летающие кинжалы" и 18-й "Летающие пули".