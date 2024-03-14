Европе объяснили, почему не стоит рассчитывать на "зонтик безопасности" США (Arab News, Саудовская Аравия)

Польские и другие войска НАТО принимают участие в военных маневрах Steadfast Defender 2024 в Корженево, Польша, понедельник, 4 марта 2024 г. Альянс укрепляет свои оборонительные возможности на восточном фланге на фоне российско-украинского конфликта.

Зависимость ЕС от США в сфере обороны породила иллюзию о безграничной американской поддержке, пишет AN. Но скоро Европа может лишиться "зонтика безопасности" и остаться одна — перед лицом огромного ядерного арсенала России и со скромными оборонительными возможностями.

Д-р Мохаммед Аль-Сулами (Dr. Mohammed Al-Sulami)

Европейское сообщество было шокировано заявлением экс-президента США Дональда Трампа: в случае переизбрания он предоставит России полную свободу действий в отношении любой страны-члена НАТО, которая неспособна внести адекватный вклад в свою собственную оборону. Его заявление вызвало волну критики в Европе, разблокировав воспоминания о том, что Трамп неоднозначно относился к европейским странам во время своего президентства.

Его резкие и враждебные высказывания вызывают беспокойство, учитывая текущий геополитический ландшафт в Европе, отмеченный российско-украинским конфликтом, который является величайшей угрозой европейской стабильности со времен Второй мировой войны. Более того, в различных регионах наблюдается рост конкуренции и угроз влиянию США, усиливающих опасения, что Вашингтон может либо отойти в сторону, либо занять изоляционистскую позицию под руководством Трампа, что потенциально сводит на нет прогресс, достигнутый в трансатлантических отношениях во время пребывания президента Джо Байдена в Белом доме.

На протяжении десятилетий трансатлантические отношения считались крепкими и взаимовыгодными. Европа получала значительные ресурсы и отстаивала свои интересы благодаря союзу с Америкой. Соединенные Штаты, в свою очередь, упрочили свое международное положение посредством союза с Европой. Даже после окончания холодной войны Европа оставалась незаменимым стратегическим союзником и партером в оборонной сфере для Америки. До недавнего времени распад этого стратегического альянса казался немыслимым.

В целом заявления Трампа можно рассматривать как тревожный сигнал для Европы – она должна взять на себя большую роль в финансировании своей безопасности. Стоит отметить, что такое давление на Европу характерно не только для Трампа. Оно было предметом острых споров ещё со времен правления Барака Обамы. Европейские страны положительно отреагировали на требования Соединенных Штатов. Многие из них уже приблизились к планке в 2%, установленной Североатлантическим альянсом. Некоторые страны даже превысили этот необходимый порог.

Европа оказалась между двумя противоборствующими сторонами: Байденом, который считает ее главным активом США за рубежом, и Трампом, воспринимающим европейские страны как бремя, которое нужно сбросить. Следовательно, есть факторы, подрывающие и без того хрупкое доверие и вызывающие необходимость переоценки действующих отношений.

Во-первых, эти отношения запутались в партийной конкуренции и разногласиях. Этот разлад представляет потенциальную угрозу для Европы, о чем свидетельствует блокировка пакета дополнительной помощи Украине, что привело к смещению баланса сил в пользу России.

Во-вторых, на отношения повлияли факторы, изменившие структуру международной системы. Эпоха глобальной стабильности закончилась, уступив место возрождению геополитических конфликтов, что побудило Вашингтон пересмотреть свои международные альянсы, чтобы защитить свою гегемонию и глобальное влияние.

НАТО тоже сталкивается с серьезными проблемами. Североатлантический альянс в значительной степени зависит от Вашингтона, что делает его недееспособным без сильной поддержки со стороны Америки. Кроме того, существуют европейские фракции, выступающие за большую автономию, особенно в вопросах обороны.

Вашингтон может быть вынужден принять нетрадиционную политику по отношению к своим европейским союзникам; ситуация, привычная для США. Изменения, наблюдаемые в отношениях Америки с союзниками на Ближнем Востоке, служат отличным тому примером – с годами стратегическая важность этого региона для США заметно снизилась. Вашингтон также снизил активность на мировой арене, послав сигнал, аналогичный посланию Трампа Европе: союзники должны взять на себя большую ответственность за свою собственную оборону. Но этот подход предоставил главному сопернику США –Ирану – возможность укрепить свое региональное влияние, что привело к беспрецедентным потрясениям, последствия которых сохраняются и по сей день. Более того, Байден, получивший поддержку от Европы после начала конфликта на Украине, проявил избирательный подход к альянсам с европейцами.

Разрыв трансатлантической координации также будет иметь серьезные последствия для Европы и мира в целом. Иранская ядерная сделка "зашла в тупик" из-за разногласий в трансатлантических отношениях во время президентства Трампа. Европейские страны отказались следовать примеру Трампа и усилили санкционное давление на Тегеран. Отсутствие консенсуса привело к тому, что Иран ускорил обогащение урана, приблизившись к созданию ядерного оружия.

Со своей стороны, Иран поддержал Россию в её конфликте с Западом на территории Украины и стал одним из союзников Москвы, помогая ей обойти санкции. Американо-европейские разногласия предполагают потенциальное отсутствие координации и по другим вопросам. Например, отсутствие консенсуса может привести к обострению ситуации на Украине, что подтолкнет Россию к активизации усилий по подрыву НАТО и изменит динамику конфликта в Европе.

Растущие опасения связаны с тем, что Европа может лишиться американского "зонтика безопасности". Если это произойдет, она останется одна перед лицом огромного ядерного арсенала России с ограниченными оборонительными возможностями и относительно скромными силами сдерживания. Годы самоуспокоения и сильной зависимости от Вашингтона породили представление о том, что поддержка США безгранична и безоговорочна.

Более того, европейские страны имеют разные и порой противоречивые интересы. Следовательно, нельзя полагаться на ЕС как на альтернативу в обозримом будущем.

После многолетней зависимости от Соединенных Штатов европейским странам крайне важно пересмотреть свою оборонную политику. НАТО приложило огромные усилия, стремясь адаптировать Европу к ожидаемым колебаниям в американской политике, чтобы предотвратить потенциальное возникновение нового Ближнего Востока, погрязшего в хаосе и беспорядках.

*Д-р Мохаммед Аль-Сулами является основателем и директором Международного института иранских исследований RASANAH