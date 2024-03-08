Госдеп США: Вашингтон не планирует повышать боеготовность СЯС и отправлять войска на Украину

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Соединенные Штаты будут придерживаться собственной политики, не предусматривающей отправку американских военных на Украину. Также США не видят причин для повышения уровня боеготовности ядерных сил. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

Выступая на специально брифинге, представитель госдепартамента США прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что вмешательство стран НАТО в конфликт на Украине может спровоцировать ядерный конфликт. По словам Миллера, Вашингтон осуждает слова российского лидера, но никаких действий предпринимать не будет. В общем, американские военные на Украину не поедут, а повышать уровень боеготовности СЯС нет необходимости.

Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил (...) не намерены отправлять войска на Украину

- заявил представитель Госдепа.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что страны НАТО обсуждали отправку войск альянса на Украину, но к консенсусу не пришли. Правда, потом он от своих слов отказался, поскольку ряд западных стран открестились от такого предложения заявив, что никаких войск никто никуда отправлять не собирается. В то же время некоторые страны НАТО признали, что имеют на Украине "немногочисленные" военные контингенты. По данным из открытых источников. на Украине в настоящее время может находиться до 5 тысяч кадровых военных НАТО.