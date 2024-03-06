В Судане выразили надежду на положительное решение вопроса по пункту базирования ВМФ России

ЦАМТО, 5 марта. Соглашение с Россией о пункте базирования ВМФ в Судане будет рассматривать новый парламент арабской страны после выборов, ожидается положительный ответ.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявил министр иностранных дел Судана Али Садик Али.

Посол в Хартуме Андрей Черновол сообщил ранее «РИА Новости», что Судан пока не смог завершить процедуру ратификации соглашения о создании пункта базирования ВМФ России в Порт-Судане на Красном море.

По словам министра, подобный вопрос является «особо чувствительным», необходима ратификация соглашения избранным парламентом.

«Мы придерживаемся позиции, что должен появиться новый парламент, который рассмотрит соглашение и выработает рекомендацию для правительства – позитивную рекомендацию. Мы оставляем этот вопрос для парламента, который выберут», – заявил Али Садик на полях Дипломатического форума в Анталье.

О договоренности создать пункт базирования ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа должна осуществляться силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей, напоминает агентство.