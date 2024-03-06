FT: ЕК хочет направить прибыль от активов РФ на украинскую оборонную промышленность

По данным газеты, речь идет о прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии, которую получат после середины февраля, когда правила вступили в силу

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена использовать будущую прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ "на украинскую оборонную промышленность". Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившаяся с проектом документа ЕК, который Брюссель представит на рассмотрение стран - членов сообщества.

По данным издания, ЕК "согласилась выделить прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии и планирует конфисковать их в будущем для Украины, но только те из них, которые будут получены после середины февраля, когда правила вступили в силу".

В Euroclear отказались от комментариев. Еврокомиссия и правительство Бельгии не ответили на запрос о комментариях.

По оценкам Euroclear, прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ в размере €191 млрд в нынешнем году может быть сопоставима с прошлогодней. Компания получила в 2023-м €4,4 млрд, что более чем в пять раз превышает аналогичные доходы, полученные площадкой в предыдущем году.

Одновременно Euroclear объявила о стремлении защищать себя от всех судебных исков, связанных с применением санкций, вероятность решения по которым в отношении компании может быть по большей части негативной.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Евросоюзе, в том числе на международной площадке Euroclear. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".