Войти
ТАСС

FT: ЕК хочет направить прибыль от активов РФ на украинскую оборонную промышленность

318
0
-1
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Евросоюза у здания штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

По данным газеты, речь идет о прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии, которую получат после середины февраля, когда правила вступили в силу

ЛОНДОН, 5 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) намерена использовать будущую прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ "на украинскую оборонную промышленность". Об этом сообщила газета Financial Times, ознакомившаяся с проектом документа ЕК, который Брюссель представит на рассмотрение стран - членов сообщества.

По данным издания, ЕК "согласилась выделить прибыли международной площадки Euroclear в Бельгии и планирует конфисковать их в будущем для Украины, но только те из них, которые будут получены после середины февраля, когда правила вступили в силу".

В Euroclear отказались от комментариев. Еврокомиссия и правительство Бельгии не ответили на запрос о комментариях.

По оценкам Euroclear, прибыль от реинвестирования замороженных активов РФ в размере €191 млрд в нынешнем году может быть сопоставима с прошлогодней. Компания получила в 2023-м €4,4 млрд, что более чем в пять раз превышает аналогичные доходы, полученные площадкой в предыдущем году.

Одновременно Euroclear объявила о стремлении защищать себя от всех судебных исков, связанных с применением санкций, вероятность решения по которым в отношении компании может быть по большей части негативной.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Евросоюзе, в том числе на международной площадке Euroclear. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков предупреждал, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина подчеркивала, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Канада
Россия
США
Украина
Япония
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
27.02.2018
Конструктивная вражда
03.12.2017
Миротворчество набирает обороты
21.11.2017
Мосты конфронтации
12.06.2017
Встреча лидеров НАТО через призму законов Паркинсона
08.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
11.08.2014
Заряженный воздух
12.08.2009
Более 400 организаций из России примут участие в "МАКС-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.03 12:42
  • 59843
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 06.03 12:18
  • 1
Что необходимо - и чего НЕТ у РФ - для строительства и использования авианосцев.
  • 06.03 11:55
  • 0
Кто контролирует Черное море?
  • 06.03 11:31
  • 483
Претензии к администрации сайта
  • 06.03 11:07
  • 243
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 06.03 09:36
  • 4
Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus
  • 06.03 07:52
  • 2
«Превосходит советские гаубицы»: в ВСУ оценили американскую САУ Paladin
  • 05.03 20:05
  • 0
О современном ВМФ в свете цитаты А.Н. Крылова о структуре флота.
  • 05.03 11:43
  • 2
Опубликовано первое изображение российской мини-РСЗО
  • 05.03 11:42
  • 1
Аналитик предположил, где применялись ракеты "Циркон"
  • 05.03 11:17
  • 1
Вице-адмирал рассказал о проектах российских авианосцев
  • 05.03 09:04
  • 0
Европа мобилизуется для удовлетворения украинского «снарядожора»
  • 05.03 03:36
  • 0
Бесполезность авианосцев для России с точки зрения географии
  • 05.03 03:21
  • 4
Об уверенности Запада в победе над Россией в серьезном военном конфликте
  • 05.03 01:55
  • 32
В США оценили российские Су-34 с УМПК