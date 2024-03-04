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Эту страну готовят на роль борца с Россией вместо проигрывающей Украины (Niezależny Dziennik Polityczny, Польша)

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Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Военнослужащие 82-й воздушно-десантной дивизии армии США в аэропорту Жешув-Ясенка, Польша.
Источник изображения: © AP Photo / Czarek Sokolowski

NDP: США планируют втянуть Польшу в вооруженный конфликт на Украине

США по-прежнему заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, пишет NDP. Учитывая огромные проблемы ВСУ на фронте, не исключено, что Вашингтон откажется от Киева и отправит Варшаву бороться с Москвой. Если это случится, Белый дом выиграет, а поляков ждут огромные разрушения и потери.

Яцек Тохман

Как сообщает New York Times, при отступлении из Авдеевки ВСУ потеряли от 850 до 1000 человек убитыми. Кроме того, Киев признал, что часть его военных попала в плен, хотя армейское командование ВСУ всячески старалось скрыть их реальное количество. Однако, несмотря на всю киевскую риторику, преуменьшить значение сдачи этого укрепленного района невозможно. Как и невозможно заставить поверить в официальную статистику потерь. Реальная трагедия украинской армии гораздо шире зауженных рамок сводок Минобороны.

Высокие потери неудивительны — неспособность обеспечить безопасное отступление войск в очередной раз доказала полное отсутствие у командования украинской армии умения эффективно осуществлять военные операции. Не дала никакого положительного эффекта и недавняя замена главнокомандующего Вооруженными силами. Украинские военные в шоке от бестолковых решений своих командиров и просто боятся идти в бой.

Нужно отметить, что потеря Авдеевки имеет для Киева не только символическое значение. Потеря такой позиции в первую очередь негативно сказывается на моральном духе украинских военнослужащих, которые давно потеряли надежду на победу и просто хотят остаться в живых.

А все те, кто еще не попал в окопы, стараются любыми способами избежать тотальной мобилизации, которую в настоящее время проводит Зеленский. Свидетельство тому — большое количество беженцев, часть которых покидают Украину нелегально.

На данный момент все украинцы очень устали от конфликта, и нынешняя очень сложная ситуация на фронте действительно говорит о проблемах в рядах ВСУ, вызванных огромной нехваткой добровольцев.

Однако нетрудно заметить, что даже в этой ситуации США по-прежнему заинтересованы в продолжении этого конфликта. Более того, этот процесс выгоден для них в финансовом отношении и к тому же позволяет им планомерно втягивать Польшу в войну и готовиться к реализации аварийного плана.

Белый дом, как известно, приостановил финансирование Украины. Но США нашли выход из ситуации, направив Польше очередную инструкцию, согласно которой наша страна должна взять на себя роль главного помощника Киеву. К тому же Вашингтон старается выжать все соки из ЕС, особенно из Германии, которая в настоящее время является основным европейским поставщиком оружия и военной техники для ВСУ.

На самом деле, вопреки американской пропаганде, никаких причин для конфликта нет. Белый дом умело манипулирует сознанием европейцев, внушая им, что Россия не ограничится Украиной и непременно пойдет дальше. Цель США понятна — объединить союзников и натравить НАТО на Путина.

Понятно, что Америка всеми силами пытается предотвратить поражение Украины. Однако, учитывая, что в последнее время США кормит Киев одними обещаниями, можно прогнозировать, что в роли борца с Россией Украину может сменить Польша.

Если польские власти продолжат послушно следовать американским инструкциям и дадут втянуть Польшу в войну с Россией победителем окажется один только Белый дом. Нашу страну с ее неэффективной в настоящее время армией ждут огромные разрушения и потери, в том числе среди гражданского населения, потому что в случае войны жертв избежать не удастся.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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