«Скоро начнём запускать спутники самостоятельно»: иранский министр заявляет о временном использовании космодромов России

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29 февраля российская ракета-носитель «Союз» вывела на орбиту не только отечественные спутники, но также иранский аппарат Pars 1.

Как указывается в издании FARS, он будет вращаться на высоте 500 км над Землей. Спутник имеет массу 134 кг и предназначен, как заявляют официальные лица, для решения топографических задач. Аппарат был разработан и выпущен иранскими специалистами. Он оснащен тремя видеокамерами и ведет наблюдение за поверхностью планеты в трех спектральных диапазонах: видимом, коротковолновом инфракрасном и тепловом инфракрасном.

Иран неоднократно запускал спутники самостоятельно. Так, в январе текущего года состоялся вывод на орбиту четырех аппаратов, три из которых являются наноспутниками.

Однако, как пояснили в министерстве связи, имеющиеся стартовые площадки в настоящее время не дают возможность забрасывать грузы на солнечно-синхронную орбиту под необходимым наклоном. Поэтому Тегеран использует российские космодромы (в 2022 году – Байконур, 29 февраля - Восточный), но это носит временный характер.

Данную проблему решит новый стартовый комплекс:

Крупнейшая в Западной Азии космическая база строится на юге Ирана. Благодаря ей скоро начнется самостоятельный запуск спутников. Эксплуатация нового центра начнется в следующем году

- заявил министр связи Исса Зарепур, слова которого приводятся в иранской прессе.