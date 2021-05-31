РФ установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд

Успешный пуск ракеты-носителя «Союз» с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный 29 мая стал 59-м подряд безаварийным российским космическим пуском, следует из подсчетов «РИА Новости».

Как отмечает агентство, такого еще не было в современной истории России.

Последняя авария при запуске была в 2018 году. Тогда был прерван полет корабля «Союз МС-10» к Международной космической станции (МКС) в связи со сбоем при разделении ступеней пилотируемой ракеты «Союз-ФГ». Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились благодаря системе аварийного спасения.

С тех пор Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, шесть — с Восточного и семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения, за эти же полтора года в мире произошли 18 аварийных космических пусков: восемь — в Китае, по три в Иране и США, по два — во Франции и Новой Зеландии.

Предыдущий рекорд из 58 успешных космических пусков подряд был установлен в России в 1992–1993 годах. Он был повторен 27 апреля 2021 года, когда Роскосмос вывел на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.

При этом, пишет агентство, СССР с января 1983 года по ноябрь 1984-го смог выполнить 185 подряд успешных пусков.

29 декабря глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поздравил госкорпорацию с успешным и безаварийным годом, сообщив о запуске ракеты «Союз-СТ» с французским спутником.