"Специалисты на местах". Франция хочет отправить спецназ на Украину (Le Monde, Франция)

Le Monde: Париж может разрешить спецназу пересекать границу Украины

Когда Эммануэль Макрон заявил о возможной отправке военнослужащих НАТО на Украину, он невольно приподнял завесу над уже имеющим место присутствием западных "специалистов" на украинской земле, пишет Le Monde. Издание обращает внимание — с самого начала СВО Украина была наводнена сотрудниками западных спецслужб.

Спустя три дня после того, как президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправка войск на Украину "не исключена", в лагере западных союзников Киева бушуют разногласия. В четверг, 29 февраля, Макрон подчеркнул, что его слова были "взвешены" и "обдуманны". В понедельник, уточнив, что речь шла только о "продуманной и официально одобренной" отправке войск, он волей-неволей приоткрыл завесу над присутствием некоторых западных военнослужащих на украинской земле.

С самого начала российской спецоперации на Украине находились многочисленные представители западных государств, связанные со спецслужбами, зачастую — с военным статусом. Дипломаты, работающие под прикрытием, советники украинского руководства и сотрудники спецподразделений играли свою роль с самого начала конфликта. "Деятельность этих служб является секретной — и, значит, выходит за рамки законов войны", — говорит Винсент Крузе, бывший сотрудник Генерального директората внешней безопасности (DGSE), а ныне писатель и консультант.

Словопрения, которые вспыхнули из-за высказываний Макрона, открыли дискуссию о том, что некоторые и без того считают секретом Полишинеля. "Представители всех союзных государств присутствуют на Украине. Речь не о боевых подразделениях. Однако у каждой западной спецслужбы там есть свои сотрудники", — говорит источник из украинских дипломатических кругов. По его словам, на Украине радуются тому, что вопрос об наращивании военного присутствия союзников с декабря прошлого года "витает в воздухе". "Если есть поставки оружия — то должны быть и люди, которые могут предоставить необходимые знания о том, как этим оружием пользоваться", добавляют те, кто погружен в детали. "Украина — это полигон для испытаний новой техники. Там тестируют, например, беспилотники. Такие специалисты, конечно, есть на местах".

Двенадцать секретных баз ЦРУ

В конце 2022 года бывший командующий Королевской морской пехоты Роберт Магоуэн уже признал в интервью официальному изданию морской пехоты Globe & Laurel, что 350 военнослужащих в период с января по апрель 2022 года принимало участие в специальных операциях, связанных с "высоким уровнем политического и военного риска". Лондон не опровергал эти заявления, и их содержание выглядит вполне последовательным: в украинских штабах начиная с 2014 года всегда присутствовало большое количество британских инструкторов.

Американцы, в свою очередь, несколько дней назад официально отмежевались от заявления Эммануэля Макрона. Но 25 февраля New York Times опубликовала подробное расследование, раскрывающее существование двенадцати секретных баз ЦРУ вдоль российско-украинской границы. Строительство сети этих баз началось еще в 2014 году. Они используются для помощи украинцам в организации их "секретных диверсионных мероприятий", утверждает американское издание.

Эта контролируемая американской разведкой операция по обеспечению прозрачности является частью маневра для создания т.н. "стратегической двусмысленности". Начало этому было положено на встрече представителей союзников, которая прошла в Париже в минувший понедельник. Об этом Le Monde сообщило несколько источников, знакомых с подробностями процесса. Даже если Соединенные Штаты не участвовали в выработке формулировки того, которую озвучил Макрон, и, возможно, были удивлены его высказываниями — так или иначе с ними предварительно проконсультировались, и они направили своего представителя в Париж.

На этом фоне заявления канцлера Германии Олафа Шольца, сделанные им в интервью немецкому новостному агентству DPA в понедельник, незадолго до закрытия конференции в Париже, также вызывают сомнения. Отвечая на вопрос о своем отказе отправить на Украину ракеты дальнего радиуса действия, как это уже сделали Франция и Великобритания, канцлер сказал, что отправка этого оружия — ракет Taurus — с дальностью действия более 500 километров "была бы безответственной", поскольку "то, что делают британцы и французы для обеспечения работы установок и точности наносимых ударов, не может делать Германия". Речь тогда шла о присутствии британских и французских специалистов на украинской земле. Париж эти утверждения никак не опровергал.

Французская сторона лишь молчаливо признает присутствие на Украине агентов DGSE — частично из подразделений, специализирующихся на проведении операций в кризисных зонах. Но ни об миссиях, ни об их численности с самого начала конфликта публично не сообщалось. Даже возможную гибель некоторых из них можно правдоподобно отрицать.

Стратегическая дилемма

Присутствие французских сил на Украине, в форме или без, даже в "зачаточном" виде — например, для защиты посольства, также всегда отрицалось (во Франции эта функция защиты дипломатического комплекса возложена на жандармов). Официально французские бойцы подразделений особого назначения, которые не являются сотрудниками спецслужб и находятся под командованием Генерального штаба вооруженных сил, всегда оставались на украинской границе — будь то для обучения киевских солдат, в частности в Польше, или для контроля за поставками оружия.

По информации Le Monde, идея разрешить этим военным инструкторам пересечь украинскую границу, возможно, вместе с другими обычными подразделениями, все же входит в планы Франции. Этот вариант представляется как очень осторожный, далекий от массированного развертывания войск, и, прежде всего, рассматривается как средство поставить Россию перед "стратегической дилеммой".

Обучение, которое французы хотели бы проводить для военнослужащих ВСУ, касается, в частности, наземной противовоздушной обороны: объектов, которые особенно часто становятся мишенью для российской армии. Присутствие французских солдат или солдат других национальностей потенциально сделало бы некоторые районы украинской территории безопасными и серьезно ограничило бы возможности Москвы. Этот потенциал также должен оказаться важным в свете анонсированной поставки на Украину американских самолетов F-16 в 2024 году.