Пентагон заключил контракт на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A

Пентагон заключил контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более 3,4 миллиарда долларов на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A для Канады и Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что 14 самолетов Boeing P-8A предназначены для Канады, и три — для Германии. Полностью заказ выполнят в марте 2028 года.

Ранее сообщалось, что США намерены отправить истребители F-16 на Украину уже в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

25 февраля помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии нужного числа украинских летчиков, способных управлять F-16. По его словам, среди запрошенных Киевом дополнительных ресурсов значились истребители F-16 и в США были готовы поставить самолеты, но оказалось, что «не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями».