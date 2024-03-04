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Пентагон заключил контракт на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A

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Источник изображения: Фото: Royal New Zealand Air Force

Пентагон заключил контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более 3,4 миллиарда долларов на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A для Канады и Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что 14 самолетов Boeing P-8A предназначены для Канады, и три — для Германии. Полностью заказ выполнят в марте 2028 года.

Ранее сообщалось, что США намерены отправить истребители F-16 на Украину уже в 2024 году. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

25 февраля помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии нужного числа украинских летчиков, способных управлять F-16. По его словам, среди запрошенных Киевом дополнительных ресурсов значились истребители F-16 и в США были готовы поставить самолеты, но оказалось, что «не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями».

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Страны
Германия
Канада
США
Украина
Продукция
F-16
P-8 Poseidon
Компании
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