Остин заявил, что поражение Украины грозило бы прямым столкновением РФ и НАТО

Глава Пентагона считает, что в случае поражения Украины российское руководство "не остановится" и будет "предпринимать более агрессивные действия в регионе"

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. С такой оценкой выступил министр обороны США Ллойд Остин на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США, посвященных выяснению обстоятельств его госпитализации в начале января.

По мнению Остина, в случае поражения Украины российское руководство "не остановится" и будет "предпринимать более агрессивные действия в регионе". "Откровенно говоря, если Украина проиграет, я уверен, что НАТО будет воевать с Россией", - сказал министр обороны США.

Остин считает, что поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов необходима "для обеспечения безопасности" как самих США, так и их партнеров и союзников. "Думаю, если мы не поддержим Украину, мы встанем на очень опасный путь", - утверждал глава Пентагона. "Наши союзники встревожены сигналом, который мы посылаем, не оказывая поддержку Украине", - отметил Остин, подчеркнув, что это также "подрывает моральный дух украинских военнослужащих". По его словам, в случае поражения Украины встанет вопрос о том, "можно ли считать США надежным союзником и партнером".

Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате высказывались в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке некоторых республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.