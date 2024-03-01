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ТАСС

В Чечне компания "Чаборз" выиграла грант на разработку новой модели багги для СВО

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Багги "Чаборз М6"
Багги "Чаборз М6".
Источник изображения: topwar.ru

Первый образец новой модели вездехода планируют презентовать на Международной выставке-форуме "Россия"

ГРОЗНЫЙ, 29 февраля. /ТАСС/. Чеченская компания выиграла грант в 150 млн рублей на разработку новой модели высокомобильного специального транспортного средства типа багги. Об этом ТАСС сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

"Компания "Чаборз" выиграла грант на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Впервые республика участвовала в таком конкурсе в отрасли промышленности. Речь идет о сумме 150 млн рублей. Планируется разработать конструкторскую документацию и создать образец нового вездехода, в первую очередь для нужд СВО", - отметил он.

По его словам, первый образец новой модели чеченского вездехода планируют презентовать на Международной выставке-форуме "Россия". "В качестве варианта вооружения багги впервые предлагается кочующий 120-мм миномет, развертывание и свертывание которого производится с помощью специального электромеханического привода. Это позволяет сократить расчет миномета до трех человек, обеспечить мобильность с расчетом и оперативным боекомплектом", - отметил Хакимов.

Министр добавил, что багги также сможет выполнять задачи по подвозу оружия и вывозу раненых. Разработчиком конструкторской документации выступит институт "НАМИ", выпускающий российский автомобиль Aurus.

Первую модель чеченского багги "Чаборз-М3" презентовали в 2017 году. Вездеход предназначен для перевозки личного состава и грузов в труднопроходимых районах и в условиях бездорожья. Помимо этого, в декабре прошлого года в Чечне представили три образца боевых "Джихад-машин", спроектированных на базе шасси УАЗ "Патриот", ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко". 

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Страны
Россия
Компании
ГАЗ Группа
Минпромэнерго РФ
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