Один из самых проблемных продуктов авиастроения: Минобороны Италии тестирует конвертоплан AW609

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Итальянская компания Leonardo совместно с вооруженными силами страны тестирует коммерческий конвертоплан AW609, исследуя возможность его применения в военных целях.

Минобороны Италии очень заинтересовано в этой машине и том потенциале, который она может дать войскам

- пояснил производитель.

Командование пытается определиться, в каких областях оно может использовать AW609: при транспортировке, в разведывательных миссиях или проведении поисково-спасательных операций.

Если Минобороны в итоге примет решение о закупках конвертоплана, то это значительно подымет уровень его продаж. В настоящее время на стадии оформления заказа находятся шесть машин: 2 для Bristow Group (британской оператор гражданских вертолетов) и 4 для неизвестного европейского покупателя.

Первый полет AW609 состоялся в далеком 2003 году. С тех пор данная машина стала одним из самых проблемных продуктов мирового авиастроения. Спустя 21 год производитель надеется завершить сертификацию, рассчитывая закрыть этот вопрос в текущем году. В настоящее время в летных испытаниях участвует первый серийный образец, в ближайшие месяцы к ним присоединится вторая машина.

Мы по-прежнему абсолютно уверены, что к концу этого или к началу следующего мы сможем завершить все летные испытания и закончить оформление документов для выдачи сертификата

- заявили в компании.

В общей сложности парк AW609 к настоящему времени налетал в ходе проведения испытаний 1900 часов.