Возможностей предотвратить или завершить конфликт на Украине было много, пишет Junge Welt. Однако Запад ими не воспользовался — более того, активно мешал установлению мира. И если США и Европа продолжат настаивать на победе ВСУ, то шанса на прекращение огня не останется, подчеркивается в материале.

Возможностей предотвратить вооруженный конфликт, начавшийся 24 февраля 2022 года, было более чем достаточно. Нет, конечно, России не следовало бы вводить войска на Украину. Однако никто не принуждал и НАТО в грубой форме отказываться от предложения, которое сделал президент Владимир Путин в конце 2021 года. Суть его была в следующем: если альянс согласится не расширяться, то против Украины никто военных мер не предпримет. Именно так описал предложение Москвы генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед депутатами Европарламента в сентябре 2023 года. "Конечно, мы его не подписали", — хвастался Столтенберг. Причина простая — западные элиты, привыкшие господствовать, не могли отказаться от дальнейшего расширения НАТО. Это означало, что, вероятно, последний реальный шанс предотвратить конфликт был упущен.

Однако была возможность закончить вооруженные действия на ранней стадии. В конце 2023 года полковник в отставке Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter) представил в анализе для Фонда Фридриха Эберта краткий обзор переговорного процесса между Россией и Украиной, который начался 28 февраля 2022 года при турецко-израильском посредничестве и был прерван Киевом 18 мая. Рихтер пришел к следующему выводу: если бы НАТО поддержала идею компромисса между сторонами, можно было бы прекратить огонь и даже подписать мирное соглашение. Однако западные страны приняли совершенно иное решение. Например, девятого апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рекомендовал Киеву продолжать боевые действия, используя западное оружие. Это означало, что первая возможность закончить конфликт была упущена.

Но это было еще не все. Ровно год назад Китай представил документ из двенадцати пунктов, в котором были изложены шаги по политическому урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Пекин начал выступать посредником между двумя сторонами, но вскоре столкнулся с упорным противодействием: Запад заявил, что Киев, прежде чем вести переговоры, должен оттеснить российские силы в ходе крупного весеннего контрнаступления и надавить на Москву. Еще одна возможность была упущена.

Беспокоит ли это Запад? Вовсе не обязательно, считает главный редактор журнала The Economist Занни Минтон Беддоус. "Дать украинцам оружие — это, вероятно, самый дешевый способ для США ослабить своего противника в лице России", — заявила она. С другой стороны, Берлин опасается — и это признал министр обороны Борис Писториус на Мюнхенской конференции по безопасности,— что Москва может бросить вызов ее доминированию в Восточной и Юго-Восточной Европе. Поэтому, согласно предложению по Украине, которое Бундестаг принял в четверг, 22 февраля, Россия должна "проиграть". И это также означает, что Киеву нужно продолжать борьбу. И если Германия будет и дальше требовать победы Украины, то шансов на прекращение огня, скорее всего, не останется.

Автор статьи: Йорг Кронауэр (Jorg Kronauer)