Глава Intuitive Machines: миссия лунного модуля Nova-C продлится еще порядка шести суток

Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.

Nova-C совершил посадку на Луну 22 февраля в 18:23 по времени восточного побережья Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 29 февраля. /ТАСС/. Посадочный модуль Nova-C американской компании Intuitive Machines проработает еще порядка шести дней, несмотря на ограниченную функциональность из-за проблем при посадке. Об этом заявил на пресс-конференции глава компании Стив Алтемус.

Оснащенный шестью приборами Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) лунный модуль Nova-C, названный Odysseus, находится на Луне уже порядка шести суток и передает данные на Землю. "Мы ожидаем, что миссия на поверхности [Луны] продлится еще 144 часа", - сказал Алтемус.

После завершения основной миссии, заявил глава Intuitive Machines, компания планирует попытаться активировать лунный модуль еще раз через несколько недель, когда лучи Солнца будут вновь попадать на поверхность солнечной панели. "Мы погрузим "Одиссея" в сон и планируем его пробудить через две-три недели для теста, целью которого будет необходимость понять, можем ли мы передавать сигнал, когда Солнце будет снова освещать солнечную батарею", - указал он. Сейчас, сообщил Алтемус, модуль наклонен примерно на 30 градусов, однако, несмотря на это, он может получать питание от солнечных батарей и передавать данные.

Nova-C совершил посадку на Луну 22 февраля в 18:23 по времени восточного побережья США (02:23 мск 23 февраля). В процессе прилунения возникла техническая проблема - у модуля отказал радар, необходимый для его ориентирования в пространстве, специалистам пришлось задействовать лидар NASA, чтобы заменить вышедший из строя прибор. Впоследствии выяснилось, что при посадке прибор завалился на бок, и это не дает ему корректно использовать солнечные батареи.

Посадочный модуль Nova-C размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны был выведен в космос ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX. "Одиссей" стала первой за более чем полвека успешной миссией по посадке американского аппарата на Луну. В начале года американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел сбой в работе двигателя и возникла утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. Спустя 10 суток аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.