В NASA назвали успехом лунную миссию посадочного модуля Nova-C

Директор управления Билл Нельсон сообщил, что в процессе прилунения у модуля отказал радар, необходимый для его ориентирования в пространстве

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) расценивает как успешную миссию Odysseus ("Одиссей") лунного модуля Nova-C американской компании Intuituve Machines. Об этом заявил на пресс-конференции директор NASA Билл Нельсон.

Лунный модуль Nova-C, оснащенный шестью инструментами NASA, совершил посадку на Луну 22 февраля в 18:23 по времени Восточного побережья США (02:23 мск 23 февраля). В процессе прилунения возникла техническая проблема - у модуля отказал радар, необходимый для его ориентирования в пространстве, специалистам пришлось задействовать лидар NASA, чтобы заменить вышедший из строя прибор. Впоследствии выяснилось, что при посадке прибор завалился на бок, и это не дает ему корректно использовать солнечные батареи. Предполагается, что в ближайшее время аппарат прекратит свою работу. "С точки зрения NASA, это успех. Есть большая разница между совершением посадки аппарата с экипажем и посадки набора инструментов. <...> Уже идет шестой день запланированной на восемь дней миссии. И мы до сих пор получаем данные от всех шести инструментов", - сказал Нельсон.

Посадочный модуль Nova-C размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны был выведен в космос ракетой Falcon 9 американской компании SpaceX. "Одиссей" стала первой за более чем полвека успешной миссией по посадке американского аппарата на Луну. В начале 2024 года американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел сбой в работе двигателя и возникла утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. Спустя 10 суток аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.