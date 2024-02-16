Войти
ТАСС

SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с модулем Nova-C

239
0
0
Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит
Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.
Источник изображения: Intuitive Machines

Посадка лунного модуля состоится 22 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon-9, которая должна доставить к Луне ряд грузов, в том числе посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Старт Falcon-9 состоялся с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида) в 01:05 по местному времени (09:05 мск). Как ожидается, посадка лунного модуля состоится 22 февраля. Орбиты спутника Земли модуль размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны достигнет за сутки до прилунения.

Запуск ранее планировался на 14 февраля, однако был отменен из-за того, что используемый в топливе жидкий метан не достиг нужной температуры.

Большую часть финансирования для осуществления полета выделило НАСА, которое предоставило для Nova-C несколько приборов, в том числе лидар и низкочастотный радиоприемник для изучения влияния заряженных частиц у поверхности Луны на сигнал. Помимо этого, на модуле установлена камера, разработанная студентами Университета аэронавтики Эмбри-Риддла.

Это уже вторая попытка НАСА отправить посадочный модуль на Луну с начала года. 8 января американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел сбой в работе двигателя и возникла утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. Спустя 10 суток аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы Земли. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
ULA
Проекты
Falcon РН
Vulcan РН
Луна
Похожие новости
25.01.2022
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
11.01.2021
Космический рывок
01.10.2018
"Это победа": США нашли замену российским двигателям
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
27.12.2016
Первые с конца
15.09.2015
Однопланетные виды не выживают
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.02 05:46
  • 59255
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.02 05:35
  • 6
Что забыла нацгвардия США в Арктике
  • 16.02 03:51
  • 1
Командование ВС США собирается использовать украинский опыт в плане создания антидроновых аэростатов
  • 16.02 03:34
  • 18
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 15.02 17:58
  • 1
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 15.02 17:46
  • 1
Первый грузовой самолет приземлился в аэропорту космодрома Восточный
  • 15.02 16:23
  • 0
Куда и зачем спешит «Принц Уэльский»?
  • 15.02 12:36
  • 1
Российский самолет «Aurus» построят на основе Ту-324
  • 15.02 10:07
  • 403
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.02 00:37
  • 39
"Алмаз-Антей" разработал дрон-конвертоплан "Настасья" для ретрансляции сигнала
  • 14.02 15:16
  • 0
Что польские военные хотят спрятать, прикрываясь учениями Dragon-2024?
  • 14.02 11:17
  • 1
TNI: Новые самолёты для ВВС США превосходят технику России и Китая, но они «очень дорогие»
  • 13.02 18:16
  • 1
Абхазия отвергла соглашение с Росгвардией об охране порядка в республике
  • 13.02 16:38
  • 1
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
  • 13.02 15:13
  • 1
Противник сбивает наши БПЛА с помощью лазера