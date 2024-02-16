SpaceX запустила к Луне ракету Falcon-9 с модулем Nova-C

Посадочный модуль Nova-C способен доставить на поверхность Луны 100 килограмм полезного груза, а также обеспечить его электропитанием и связью с Землей. Максимальная потребляемая мощность — 200 ватт, канал передачи данных — до 6 мегабит.

Посадка лунного модуля состоится 22 февраля

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила ракету Falcon-9, которая должна доставить к Луне ряд грузов, в том числе посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines. Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Старт Falcon-9 состоялся с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди (штат Флорида) в 01:05 по местному времени (09:05 мск). Как ожидается, посадка лунного модуля состоится 22 февраля. Орбиты спутника Земли модуль размером с телефонную будку и массой около 1,9 тонны достигнет за сутки до прилунения.

Запуск ранее планировался на 14 февраля, однако был отменен из-за того, что используемый в топливе жидкий метан не достиг нужной температуры.

Большую часть финансирования для осуществления полета выделило НАСА, которое предоставило для Nova-C несколько приборов, в том числе лидар и низкочастотный радиоприемник для изучения влияния заряженных частиц у поверхности Луны на сигнал. Помимо этого, на модуле установлена камера, разработанная студентами Университета аэронавтики Эмбри-Риддла.

Это уже вторая попытка НАСА отправить посадочный модуль на Луну с начала года. 8 января американская компания United Launch Alliance запустила с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракету-носитель Vulcan, которая должна была доставить к Луне груз, включая посадочный модуль Peregrine. Через несколько часов после отделения от носителя возникла неисправность. Специалисты установили, что произошел сбой в работе двигателя и возникла утечка топлива, которые не оставили шансов совершить мягкую посадку на Луну. Спустя 10 суток аппарат сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.