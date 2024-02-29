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ТАСС

Медведев заявил, что ВС РФ должны получать достаточно зенитных ракет для ответа ВСУ

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Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1"
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

По мере снаряжения Украины новыми ударными вооружениями расход таких ракет будет возрастать, подчеркнул зампред Совета безопасности РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ должны быть в достаточной мере обеспечены зенитными ракетами на фоне поставок новых вооружений Киеву. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"В скором времени Запад планирует поставить киевскому режиму различные типы самолетов, крылатых ракет большей дальности, также в последнее время противник активно использует и беспилотники ударного типа. В таких условиях надо, чтобы вооруженные силы были в достаточной мере обеспечены наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами к системам противовоздушной обороны", - сказал Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии Российской Федерации по контролю за производством востребованных образцов вооружения. Видео опубликовано на его официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

"Тем более, что по мере накачки Украины новыми ударными вооружениями расход таких ракет, естественно, будет возрастать, это совершенно очевидно", - добавил он. 

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