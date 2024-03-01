Медведев на заседании ВПК прочитал телеграмму Сталина о самолетах для армии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 28 февраля напомнил текст знаменитой телеграммы генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина к директорам двух заводов, в которой тот в жесткой форме потребовал увеличить производство самолетов Ил-2, необходимых Красной армии для победы над немецкими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Медведев зачитал ее на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.

«Чтобы все понимали, каким образом достигалась победа, я еще раз процитирую одно из известных указаний Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина двум директорам заводов: «Вы подвели нашу страну и Красную армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны Красной армии теперь как воздух, как хлеб», — произнес он, цитируя телеграмму.

Далее в тексте Сталин объясняет, что директор 18-го завода Матвей Шенкман «дает по одному Ил-2 в день». Директор завода №1 Анатолий Третьяков, «дает МиГ-3 по одной, по две штуки». Генералиссимус отметил, что это является «насмешкой над страной, над Красной армией».

«Нам нужны не «МиГи», а Ил-2. Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару. Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше «Илов». Предупреждаю последний раз. Сталин», — дочитал до конца знаменитую телеграмму Медведев.

Фотокопия данной телеграммы размещена в экспозиции музея «Бункер Сталина» в Самаре.

В марте прошлого года Медведев зачитал директорам заводов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) похожую телеграмму Сталина от 1941 года. В документе Сталин призывал честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. При этом он подчеркивал, что в случае неисполнения долга перед родиной все нарушители подвергнутся наказанию как преступники.

11 января 2024 года Медведев на заседании рабочей группы ВПК заявил, что в 2023 году все запланированные поставки особо востребованных образцов средств вооружения были выполнены согласно графику. Он добавил, что серия недавних «интенсивных и результативных» ударов армии РФ по военным объектам на Украине «подтверждает успешную и эффективную работу российского ОПК в течение 2023 года». До этого, 2 января, Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины.

Позже, 19 февраля, Медведев отметил, что Россия по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира. Она умеет побеждать, даже сталкиваясь с тяжелыми периодами своей истории. Медведев уверен, что Россия победит и в конфликте на Украине.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.