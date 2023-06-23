Контрактники усилили армию и экономику России

Вооруженные силы ежесуточно увеличиваются на полк за счет желающих служить по контракту. О масштабном притоке добровольцев в ряды ВС РФ заявил министр обороны Сергей Шойгу. Таким образом, как считают эксперты, России удалось избежать масштабной мобилизации, которая навредила бы экономике страны. Какие еще преимущества для страны дает активная кампания по набору добровольцев?

Сергей Шойгу заявил об исключительных масштабах притока добровольцев в ВС РФ. В среднем, по словам главы Минобороны, каждые сутки на службу поступают по контракту 1336 человек. "Фактически мы каждые сутки получаем полк", – говорит Шойгу. Кроме того, каждые сутки военное ведомство получает 112 единиц техники – включая новую и модернизированную. "Мы набрали серьезные темпы", – заявил Шойгу.

По поводу поступления техники его слова не выглядят совсем уж неожиданными – ранее уже заявлялось о том, что фактически ВПК России перешел на военные рельсы. Так, в марте замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев анонсировал производство 1500 танков в текущем году. Однако в экспертной среде нередко можно было встретить мнение, что необходимый для победы в СВО личный состав можно собрать только в условиях массовой (не частичной) мобилизации. Заявления главы военного ведомства полностью это опровергают.

Впрочем, о том же не так давно говорил и глава российского государства во время встречи с военкорами: "Некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать еще миллион или два миллиона. Это зависит от того, чего мы хотим. <...> Это зависит от цели". Но в настоящий момент, по словам президента, поскольку тысячи людей подписывают контракты на прохождение военной службы, "Министерство обороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет".

Мобилизация – это действительно весьма чувствительный вопрос не только с точки зрения проведения боевых действий, но и в целом для государства. Любой мобилизованный – это человек, которого Родина в целях обороны вырвала из его привычной среды, работы, семьи. Мобилизация укрепляет вооруженные силы, однако наносит урон экономике. Мобилизованный сражается, но не может стоять у станка, производить, зарабатывать, создавать, быть активным с экономической точки зрения.

Однако Россия в условиях СВО, как неоднократно отмечалось, демонстрирует завидную экономическую стабильность. "Прошлой весной аналитики оценивали вероятное падение российского ВВП двузначными цифрами. Но мы выстояли", – говорил по этому поводу премьер-министр Михаил Мишустин. И эта устойчивость в значительной мере была обеспечена тем, что экономика не лишилась главного – рабочих рук. Мобилизация оказалась действительно частичной, выборочной, вооруженные силы получили необходимых специалистов, с одной стороны, но российская экономика в целом, с другой, сохранила кадровый потенциал. Трудовой фронт не менее важен фронта чисто военного.

Еще в конце прошлого года Сергей Шойгу заявлял, что необходимо довести численность ВС РФ до полутора миллионов человек, в том числе 695 тыс. контрактников – "для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации". Прошло полгода – и судя по всему, темпы набора контрактников набраны высочайшие, а поставленная несколько месяцев назад задача успешно выполняется. Российская армия пополняется добровольцами, которые самостоятельно приняли решение связать свою судьбу – хотя бы на какой-то срок – со службой в армии. Это значит, что приход этих людей в ВС РФ не нанесет существенного вреда экономике.

Кроме того, и это не менее важно – добровольцы, контрактники имеют повышенную мотивацию, чтобы сражаться и рисковать жизнью для защиты Отечества. "Собирая кадры со всех городов и весей, мы увидели, что Родина далеко не истощена добровольцами, и всеобщей мобилизации есть альтернатива, – не так давно писал об этом замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. – Мы ввели в состав Росгвардии первую партию подобранных кандидатов, и еще раз убедились, насколько люди, принимающие свои решения осознанно, при правильном для них стечении обстоятельств эффективнее тех, кого вызвали по повестке".

Таким образом, расчет российского военно-политического руководства оказался верным. Набор контрактников стал более правильным решением и для армии, и для экономики, нежели условная "вторая волна мобилизации", которую пророчили некоторые военные эксперты.

"Москва и Подмосковье стали примером для других регионов по набору на службу по контракту. И сейчас мы видим, что люди сознательно принимают решение пополнить ряды Вооруженных сил РФ. По большей части из них будет формироваться резервная армия, армейский корпус и полки, о которых говорил министр обороны", – отмечает Василий Дандыкин, военный эксперт, капитан I ранга.

По его словам, те, кто выбирает службу по контракту – это "объективно лучшая часть нашего общества". "Человек понимает, на что идет. Он рискует жизнью ради Отечества. Нам нужно не просто количество, нам нужны качественные бойцы: танкисты, артиллеристы, саперы, операторы беспилотников. То, что происходит – это позитивный момент. Человек, который приходит сам, принесет гораздо больше пользы", – пояснил собеседник.

Дандыкин подчеркнул, что у контрактников особая мотивация для участия в боевых действиях, в итоге российская армия "почувствовала свою силу, получила боевой опыт, научилась сражаться по новым принципам". Материальный фактор тоже имеет значение, но "он второстепенный, главный – это судьба страны, где живешь".

"Мир тесен. При общении с теми, кто уже был в зоне СВО, люди узнают о зверствах ВСУ. Кто-то возвращается из плена, после ранения или уходит в отпуск. У кого-то ушли родные или погибли родственники. Все это резко меняет мнение людей, которые по большому счету идут защищать свой дом. Беспилотники подбираются не только к Донецку и новым регионам, но уже долетают до Подмосковья, бьют по южным регионам. Люди понимают, что эту беду надо гасить, необходимо обязательно побеждать", – указал эксперт.

В том, что пополнение рядов Вооруженных сил России происходит за счет мотивированных контрактников и добровольцев, также уверен политолог Александр Асафов. "Мы видим, что по готовности и по процессам, связанным с заключением контрактов с Минобороны, у нас есть преимущество над противником. Хотя, как сказал президент, ресурсы Украины еще не исчерпаны и при планировании СВО нужно исходить из реалий", – сказал Асафов. По его словам,

"с тотальной поддержкой Украины Западом не все однозначно".

"Президент Украины Зеленский болезненно реагирует на то, что в обмен на поставки оружия от него требуют бросать в "мясорубку" все больше и больше людей, которые заканчиваются. А у России ситуация с резервами и воспроизводимостью техники, пополнением боекомплектов значительно превосходит возможности Запада", – считает Асафов.

По мнению Дандыкина, любой военный конфликт всегда "бьет по экономике", особенно при объявлении всеобщей мобилизации. Но России удалось ответить и на этот вызов, не используя крайние меры. "У нас все свое. СВО не сказалась на экономике и уровне жизни людей... Президент США Байден говорил, что российская экономика превратится в труху, но все получилось ровно по-другому", – подчеркивает собеседник.

Дандыкин также привел в пример Украину, где всеобщая мобилизация вылилась в насильственный произвол властей, чьи представители на местах "отлавливают людей на улицах и отправляют их на фронт". "Всеобщая мобилизация приводит к истощению людских ресурсов. Если сейчас идет речь о сдаче в плен целых взводов противника, то при таком подходе украинские солдаты начнут сдаваться более крупными подразделениями", – отметил капитан I ранга.

Олег Исайченко