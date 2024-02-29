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ТАСС

Кабмин ФРГ заявил, что на встрече в Париже никто не поддержал идею отправки сил на Украину

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Военнослужащие ВС Германии
Военнослужащие ВС Германии.
Источник изображения: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Канцлер Олаф Шольц отнесся к этому предложению скептически, рассказал официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Никто из участников встречи в Париже 26 февраля не поддержал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки сухопутных сил Запада на Украину, канцлер ФРГ Олаф Шольц отнесся к ней скептически.

Об этом заявил журналистам на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Французский президент тогда выступил с предложением, о чем можно было узнать на последующей пресс-конференции, не нужно ли обдумать другие [варианты] - сухопутные войска или что-то подобное <...>. Канцлер затем довольно быстро высказался, оценил это предложение как не очень целесообразное, - сказал Хебештрайт. - Затем в течение вечера никто из присутствовавших не поддержал французское предложение, и все разошлись".

Макрон после встречи по поддержке Украины в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя. В парижской конференции также приняли участие Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 государств Евросоюза. Великобританию на встрече представлял глава МИД Дэвид Кэмерон, США - помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Несколько ключевых союзников Франции уже высказались против отправки войск на Украину.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, присутствие западных военных на Украине в любой форме будет эскалацией конфликта. 

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