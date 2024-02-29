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Военное обозрение

На форуме «Национальная безопасность России» участники обсудили вызовы, с которыми страна сталкивается во время СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Сегодня проводится ежегодный форум «Национальная безопасность России», организатором которого выступает Общероссийская организация «Офицеры России».

Работа форума проводится при непосредственном участии органов государственной власти, включая федеральные. Участие принимают и депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, Общественной палаты и др.

Основная тематика форума – вопросы, связанные с безопасностью страны в ходе проведения специальной военной операции на фоне введённых десятками стран мира во главе с США санкций.

Участники форума обсудили складывающуюся обстановку и сформулировали несколько основных тезисов. Среди прочего это тезис о том, что введённые против РФ санкции не повлияли на обороноспособность страны, что российское общество в значительной степени консолидировалось, что российские правоохранительные органы и специальные службы эффективно работают в плане противодействия предателям, агентам зарубежных спецслужб и разведок, тем гражданам, которые пытаются ставить под сомнение цели и задачи и СВО и поливают грязью российские Вооружённые силы.

В ходе форума отмечена работа волонтёров, благотворителей, которые оказывают значительную поддержку нашим парням в зоне проведения СВО.

Из тезисов:

Попытки ВСУ и других формирований киевского режима атаковать мирное население на территории всех субъектов Российской Федерации необходимо пресекать самым жестким образом.
В сложившейся ситуации России необходимо укреплять взаимодействие с дружественными странами на уровне межгосударственного и межведомственного сотрудничества, обратить внимание на объективные подходы к освещению в СМИ и обществе миграционных процессов в нашей стране.

Председатель экспертного совета Общероссийской организации «Офицеры России», председатель Организационного комитета Форума «Национальная безопасность России», генерал-полковник Сергей Степашин:

Сейчас, как никогда, перед нашей страной встали серьезные угрозы. Они реальны. Это не только экономические санкции, но и поставки вооружения нацистскому режиму на Украине. По сути дела, с нами воюют пятьдесят две страны коллективного Запада. На днях господин Макрон, президент Франции, заявил о том, что некоторые страны готовы даже направить свои войска, для того, чтобы поддержать якобы Украину, но по сути дела, - объявить войну нашей стране. Поэтому я очень рассчитываю на то, что наш Форум выработает конкретные предложения, которые сегодня так необходимы и Верховному Главнокомандующему, и в целом нашей стране. Желаю всем вам успехов в работе, и ждём конкретных предложений.

Высказался на форуме председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой:

Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру – и противникам, и друзьям – что нас не сломить ни на поле боя, ни в попытках экономического давления. Так было, есть и будет! Коллективный запад плохо знает историю, мы им снова дадим урок, который они запомнят надолго. Специальная военная операция стала настоящим тестом на зрелость, состоятельность и самодостаточность для нашего государства и общества. И скажу так, мы достойно его прошли и уверенно движемся вперед, освобождаясь от всего ненужного и наносного. Вопросы безопасности сегодня стоят как никогда остро, причем как военной и внешней безопасности, так и безопасности внутренней. Враг коварен и подл, но мы готовы к таким вызовам, мы ежедневно совершенствуемся и учимся.
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Россия
США
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