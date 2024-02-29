Польский генерал об идее Макрона: НАТО не решится на войну с Россией (Fakt, Польша)

Генерал Пацек: отправив войска на Украину, НАТО спровоцирует войну с Россией

Согласившись на отправку войск на Украину, НАТО пришлось бы решиться на войну с Россией, но альянс к этому не готов. Так генерал Богуслав Пацек прокомментировал в интервью изданию Fakt заявление Макрона. В Москве предупредили Запад о последствиях подобных действий.

"Западные" войска отправятся на Украину? Об этом в понедельник говорилось на многосторонних пленарных переговорах, посвященных конфликту на Украине. О возможной отправке "западных" военных за восточную границу Польши заявил, в частности, президент Франции Эммануэль Макрон. "В таком случае Альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией", —прокомментировал эту идею в беседе с изданием Fakt натовский советник украинских Вооруженных сил генерал Богуслав Пацек (Bogusław Pacek).

В переговорах, состоявшихся в начале этой недели в Елисейском дворце, участвовал, в частности, президент Польши Анджей Дуда. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил после встречи, что отправку западных сухопутных войск на Украину в будущем "исключать нельзя", хотя в настоящее время по этому вопросу "консенсус отсутствует". "На данном этапе разрешения на отправку войск в Украину нет", — сказал он.

"Западные" войска отправят на Украину? Комментирует генерал

"Самая жаркая дискуссия развернулась по вопросу об отправке войск на Украину, но абсолютного единомыслия по нему не было", — заявил на конференции после встречи в Елисейском дворце президент Анджей Дуда. "Имеются разные мнения", — сообщил он и дважды подчеркнул, что "никаких такого рода решений нет". "Энтузиазма не было", — добавил он, отвечая на настойчивые вопросы журналистов.

"Сегодня такой возможности нет, поскольку Североатлантический альянс призван защищать свои границы. Это следует из статьи 5 Вашингтонского договора. Конечно, есть возможность направить туда войска НАТО, но для этого нет никаких сигналов, нет никаких причин", — считает генерал Богуслав Пацек.

"Ни у одного из членов Альянса для такого шага нет политической воли. Напротив, представители крупнейших государств недвусмысленно и неоднократно повторяли и повторяют, что этот вариант не рассматривается", — добавил он.

"Альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией"

"Однако нельзя исключать, что отдельные страны, хотя и являясь членами Альянса, могут предпринять самостоятельные действия. Мы помним, например, как Турция вмешалась в армяно-азербайджанский конфликт, войдя на территорию Азербайджана. Мир тогда не рухнул", — заметил генерал. "В межгосударственных отношениях действует правило “никогда не говори никогда”, но в обозримом будущем я такой возможности не вижу", — добавил он.

По мнению генерала Пацека, достижение консенсуса по этому вопросу будет означать объявление Альянсом войны России.

"Североатлантическому альянсу пришлось бы решиться на войну с Россией. Поэтому я не верю, что такое решение будет принято на основе консенсуса. У нас есть Венгрия, у нас есть Словакия, страны, которые не особо рвутся даже просто помогать Украине, не говоря уже об участии в конфликте. Так что я такой возможности даже не рассматриваю", — отметил военный.

Россия и США об идее отправки войск НАТО на Украину

Слова президента Франции прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "В этом случае уже нужно говорить не о вероятности, а о неизбежности (конфликта — ред.), вот так и оцениваем", — сказал он.

Дмитрий Песков также подчеркнул, что НАТО должна понимать, чем чревато решение об отправке войск стран НАТО на Украину. По его словам, западные страны должны задать себе вопрос, "соответствует ли это их интересам, а главное — интересам граждан их стран".

"Прямой конфликт между Россией и НАТО станет неизбежным, если военные альянса появятся на территории Украины", — заявил представитель Кремля.

По поводу возможности отправки своих войск на Украину также высказалась администрация президента США Джо Байдена

"Соединенные Штаты не будут посылать американские войска для борьбы на Украине", — говорится в сообщении Белого дома.

Автор: Лукаш Ковальский (Łukasz Kowalski)