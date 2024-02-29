В Италии раскрыли тайны соглашения о безопасности между Римом и Киевом (IL Fatto Quotidiano, Италия)

FQ: Италия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Италия и Украина подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности, который свяжет эти страны на 10 лет, сообщает FQ. Рим обязуется продолжать экономическую и военную помощь Киеву и выступить в поддержку Украины в течение 24 часов в случае нападения России.

Джакомо Сальвини (Giacomo Salvini)

Заключено соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое свяжет Италию и Украину на ближайшие 10 лет, даже если конфликт с Россией закончится раньше. Документ обязывает Рим выступить в поддержку Киева в течение 24 часов в случае нападения Москвы, а также продолжать оказывать экономическую и военную помощь украинскому правительству. Кроме того, Италия обязуется содействовать процессу вступления Украины в ЕС и НАТО.Таковы основные положения соглашения, подписанного в субботу в Мариинском дворце премьер-министром Италии Джорджей Мелони и Владимиром Зеленским. В воскресенье, 25 февраля, украинский президент поблагодарил премьер-министра, заметив, однако, что в Италии "слишком много путинистов, и следовало бы лишить их виз". "Мы готовим список тех, кто занимается пропагандой в пользу Москвы", — добавил он. Интересно, не относилось ли это к Маттео Сальвини (Matteo Salvini) — министру транспорта и заместителю председателя Совета министров Италии?

Текст соглашения на 15 страниц, состоящий из 20 статей, был опубликован 25 февраля на сайте итальянского правительства и является результатом работы Совета министров Италии. Все переговоры вел дипломатический советник Мелони Фабрицио Саджо, оставив за бортом МИД Италии, возглавляемый Антонио Таяни. Во многих пунктах текст практически идентичен соглашениям, подписанным в последние несколько недель Францией, Германией, Великобританией и Канадой.

Соглашение состоит из восьми частей и начальной преамбулы, в которой осуждается ввод российских войск на Украину 24 февраля 2022 года. Срок действия соглашения — 10 лет, и, как объяснил Таяни в комитете по иностранным делам, оно не имеет обязательной юридической силы, поэтому не будет проходить через парламент для ратификации.

Первая статья посвящена оборонному сотрудничеству, и в ней изложены конкретные данные, в отличие от соглашений с другими странами. Однако Италия не сообщает, сколько и какого оружия она уже отправила, сколько потратила и намерена потратить, в том числе на замену техники и боеприпасов, изъятых у наших оборонных сил. В п. 6 ст.1 лишь указано, что Италия отправила "восемь пакетов военной помощи на Украину в 2022 и 2023 годах" и намерена "сохранить тот же уровень поддержки в 2024 году". Какой именно —неясно. Это будет "определено в деталях в ходе консультаций между участниками и с учетом потребностей Украины". Хочется отметить отсутствие прозрачности по сравнению с соглашениями, подписанными правительствами других стран. В немецком соглашении, например, указаны типы поставляемого оружия и выделенные на данный момент средства: около 16 миллиардов в период с 2022 по 2024 год. В итальянском соглашении указаны только средства, потраченные на дополнительные вооружения, — около двух миллиардов: 110 миллионов на поддержку бюджета, 200 миллионов на льготные кредиты, 100 миллионов на гуманитарную помощь, 820 миллионов на поддержку украинских беженцев в Италии, 400 миллионов на макрофинансовую поддержку, 213 миллионов на поддержку развития, 200 миллионов — на энергетическую устойчивость. Представитель итальянского правительства заявил, что указать средства и типы вооружений не представляется возможным, поскольку Италия не разглашает информацию об оказываемой помощи.

Статья 4 посвящена подготовке и учениям украинской армии. Помимо Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM), говорится о дополнительных мерах, предусматривающих возможность проведения итальянской армией совместных учений "в Италии и на Украине" для "поддержки процесса стандартизации и оперативной совместимости" украинской армии. В отличие от сегодняшних обстоятельств, армия Рима сможет тренироваться и проводить учения на украинской территории, "как только это позволит ситуация".

Однако самой обсуждаемой является часть, касающаяся "будущей агрессии". Как и в соглашении, подписанном с другими странами, в ней указано, что в случае вооруженного нападения России на Украину в последующие 10 лет Италия и Украина "проведут консультации в течение 24 часов, чтобы определить меры и соответствующие дальнейшие шаги, необходимые для противодействия или сдерживания агрессии". Рим обязуется предоставить помощь в области "безопасности и обороны, оборонной промышленности, военного и экономического развития". Это обязательство напоминает статью 5 Устава НАТО, согласно которой все страны должны выступить на защиту одного из членов Альянса в случае нападения. Соглашение также содержит экономические обязательства: итальянская оборонная промышленность будет взаимодействовать с украинской, "чтобы поддержать восстановление национального производства оборудования, материалов и боеприпасов". Рим также хочет принять участие в восстановлении: Италия станет местом проведения Международной конференции в 2025 году.