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ТАСС

В зону СВО поставят платформу-робот СЭМ-350, способную транспортировать до 400 кг грузов

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Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: Parilov/Shutterstock/Fotodom

Произведенная модернизация позволила сделать платформу более проходимой, рассказали в НПО ЦВБП

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Многофункциональная роботизированная гусеничная платформа СЭМ-350 после модернизации сможет транспортировать грузы весом до 400 кг, в начале марта новая версия изделия поступит для применения в зону спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в НПО ЦВБП.

"На данный момент в зоне СВО применяется пять экземпляров платформы СЭМ-350. Мы модернизировали первую версию аппарата с учетом пожеланий российских военнослужащих. В начале марта новая модификация будет отправлена в зону спецоперации. Грузоподъемность СЭМ увеличится в два раза - до 400 кг транспортируемого груза", - сообщили в НПО ЦВБП.

По словам собеседника ТАСС, произведенная модернизация позволила сделать платформу более проходимой. "Мы увеличили силовую установку в два раза по сравнению с тем, что было. Соответственно, мощность платформы выросла в два раза. Последние испытания также показали, что обновленная платформа волоком за петлю эвакуации спокойно тащит за собой двух бойцов. Кроме того, основная проблема в зоне СВО - это связь. Мы добились передачи видеосигнала в 2 километра, что является достаточно хорошим результатом", - отметили в организации.

Платформа СЭМ-350 может использоваться для подвоза грузов, а также эвакуации раненых и погибших. "Буквально на днях мы передали экземпляр машины российским бойцам на запорожском направлении СВО. Военнослужащие заказали платформу под определенные задачи - подвоз боекомплекта, провизии на позиции, а также эвакуация раненых и тел погибших", - заявили в организации.

Дальность применения платформы составляет от 2 до 5 км. "Время автономной работы аппарата тоже варьируется в зависимости от установленных аккумуляторов. От двух часов и более", - добавили в НПО.

НПО ЦВБП объединяет команду разработчиков из Москвы и Белгорода, организация специализируется на создании и производстве роботизированных платформ для зоны СВО. 

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Страны
Россия
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