Слуцкий заявил, что НАТО фактически вовлечена в конфликт на Украине через поставки оружия

Лидер ЛДПР добавил, что заявление Макрона о возможности участия западных войск на Украине не находит подтверждение в комментариях остальных лидеров Запада

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. НАТО через поставки летального оружия, которым убивают мирных жителей в российских городах, уже фактически вовлечена в украинский конфликт. Так глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал ТАСС заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск стран Запада на Украину.

"Североатлантический альянс уже фактически вовлечен в украинский конфликт через поставки летального оружия, которым убивают сегодня мирных жителей в российских городах. Если же натовский сапог ступит на землю Донбасса, это будет означать переход к прямой военной фазе борьбы НАТО с Россией, а это третья мировая. Надеюсь, что даже оголтелые натовские русофобы отдают себя отчет в возможных последствиях таких решений", - сказал парламентарий.

Слуцкий отметил, что заявление Макрона пока не находит подтверждение в комментариях остальных западных лидеров. "Более того, ряд из них, например [канцлер ФРГ Олаф] Шольц, высказывались против. Но если подобная инициатива вдруг будет продавлена, то Украина превратится в зону российского противостояния с солдатами армий натовских государств", - добавил глава думского комитета.

Ранее Макрон на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров заявил, что консенсуса относительно официальной отправки сухопутных войск на Украину нет, но не исключил такую возможность в дальнейшем. Он добавил, что западные страны "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в конфликте.

Встреча в Елисейском дворце прошла в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.