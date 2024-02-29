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Военное обозрение

F-35 в обмен на боеприпасы для Украины: США поставили условие продажи истребителей Греции

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Греции убеждено в том, что принятие на вооружение американского истребителя F-35 позволит достичь уверенного превосходства над турецкой авиацией. В связи с этим Афины ведут активные переговоры на предмет покупки этих самолетов.

При этом, как указывается в издании ΕΣΤΙΑ, Вашингтон поставил условие продажи F-35 – это оказание военной помощи украинской армии. По этому поводу у журналистов возникли вопросы к министру обороны Никосу Дендиасу.

США неоднократно просили Грецию передать Украине излишки боеприпасов. Я хочу быть с вами честным на этот счет, это боеприпасы, срок годности которых истекает в обозримом будущем, а это значит, что в какой-то момент нам придется их заменить

- ответил министр.

С его слов, продажа этих снарядов принесет «огромную выгоду для греческих вооруженных сил», так как на вырученные средства можно будет закупить «что-то полезное, а потребностей у нас море».

Это десятки миллионов долларов, на которые мы может приобрести определенную матчасть, очень полезную матчасть

- пояснил глава военного ведомства.

Таким образом, можно ожидать передачи ВСУ греческих снарядов. Причем речь идет о массовых поставках, способных опустошить арсеналы местной армии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
США
Украина
Продукция
F-35
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