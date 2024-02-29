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Поврежденный марсианский вертолет показали на прощальном фото

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У марсианского вертолета Ingenuity отломилась лопасть. Поврежденный летательный аппарат НАСА показало на прощальном фото. Об этом пишет издание ArsTechnica.


Вертолет Ingenuity со сломанной лопастью.
Источник: arstechnica.com

Снимок сделан камерой SuperCam ровера Perseverance, который в настоящее время удаляется от поврежденного вертолета, сидящего на поверхности Марса, и, вероятно, больше никогда не окажется рядом с ним. Как показал дополнительный анализ фотографии, отломившаяся лопасть лежит примерно в 15 метрах от Ingenuity.

В январе руководитель группы Ingenuity Лаборатории реактивного движения НАСА Тедди Цанетос заявил, что новые вертолеты на Марсе станут дальнейшим развитием летательного аппарата Ingenuity и будут преодолевать гораздо большие расстояния.

В том же месяце в НАСА заявили, что работа первого в истории вертолета Ingenuity на Марсе завершена.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пройдя за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов.

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