Войти
Lenta.ru

НАСА завершило работу первого в истории марсианского вертолета

618
0
0
Марсианский вертолет Ingenuity крупным планом. Снимок сделан на систему камер Mastcam-Z, установленных на мачте марсохода Perseverance.
Марсианский вертолет Ingenuity крупным планом. Снимок сделан на систему камер Mastcam-Z, установленных на мачте марсохода Perseverance.
Источник изображения: NASA JPL

Работа первого в истории вертолета Ingenuity на Марсе завершена, заявили в НАСА. Об этом сообщает SpaceNews.

Прекращение работы связано с повреждением конца минимум одной из лопастей несущего винта вертолета, полученным 18 января. Тогда же на некоторое время была прервана связь с вертолетом и марсоходом Perseverance.

В НАСА допускают, что повреждение вертолета связано с его ударом о поверхность планеты. По оценке руководителя проекта Ingenuity в Лаборатории реактивного движения НАСА Тедди Цанетоса, примерно четверть конструкции лопастей несущего винта потеряно, что делает невозможным полет Ingenuity. «Произошел ли удар лопасти, который привел к потере связи, или произошла потеря связи и отключение электроэнергии, которое затем привело к удару лопасти, мы никогда не узнаем», — сказал специалист.

В НАСА надеются установить причину возникновения повреждений, изучив соответствующие фотографии.

На поверхность Красной планеты марсоход Perseverance высадился в феврале 2021 года.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пройдя за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов. Технологии Ingenuity планируется использовать для первой в истории человечества доставки грунта с Марса на Землю.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
03.11.2020
Космическая угроза. Есть ли у нас план, чтобы защитить Землю от астероидов и комет?
16.10.2020
NASA представило ровер-трансформер для исследования самых недоступных участков Марса
07.10.2020
Марс, Луна, дальний космос: как освоение Солнечной системы обернется торжеством атома
30.07.2020
Марсианская впадина: доставят ли на Землю грунт из кратера Красной планеты
11.06.2020
Обозреватель (Украина): Украина между лифтом и батутом
07.05.2020
США готовят военные базы на Луне для добычи полезных ископаемых
16.04.2020
Жизнь в космосе увеличила мозг астронавтов. И деформировала гипофиз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 22:32
  • 58846
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 29.01 20:27
  • 32
ВКС РФ получат партию новейших истребителей Су-57
  • 29.01 18:31
  • 385
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 29.01 18:24
  • 1
Источник: для восстановления БДК "Минск" используют надстройку украинского корабля
  • 29.01 18:19
  • 5
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 29.01 17:58
  • 3
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 29.01 17:57
  • 2
Японское космическое агентство получило первое изображение с лунного модуля SLIM
  • 29.01 17:43
  • 2
Минобороны подтвердило оснащение танков Т-80БВМ в зоне СВО комплексами подавления дронов «Волнорез»
  • 29.01 17:29
  • 5
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 29.01 16:54
  • 1
Западное СМИ: В 2023 году Россия смогла приобрести в обход санкций чипы американского и европейского производства на миллиард долларов
  • 29.01 15:48
  • 1
Генконструктор не стал называть максимальную дальность полета "Циркона"
  • 29.01 04:32
  • 1
Катится ли мир к войне? И к какой?
  • 28.01 22:20
  • 2
«Некоторые характеристики превосходят Т-64»: танкисты ВСУ оценили ОБТ Leopard 1A5DK
  • 28.01 12:14
  • 223
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 27.01 20:42
  • 2
«Ракета не имеет аналогов»: в алжирской прессе оценили «Изделие 305»