Войти
Lenta.ru

Марсианский вертолет НАСА потерял связь с Землей

426
0
0
Марсианский вертолет Ingenuity крупным планом. Снимок сделан на систему камер Mastcam-Z, установленных на мачте марсохода Perseverance.
Марсианский вертолет Ingenuity крупным планом. Снимок сделан на систему камер Mastcam-Z, установленных на мачте марсохода Perseverance.
Источник изображения: NASA JPL

Марсианский вертолет Ingenuity потерял связь с марсоходом Perseverance, который выполняет функции ретранслятора между вертолетом и Землей. Об этом сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Данные, которые Ingenuity отправил на марсоход в ходе полета, указывают на то, что вертолет успешно поднялся на высоту в 12 метров.

«Во время запланированного снижения связь между вертолетом и марсоходом прервалась досрочно, до приземления. Команда Ingenuity анализирует имеющиеся данные и рассматривает дальнейшие шаги по восстановлению связи с вертолетом», — говорится в сообщении.

Ingenuity, который доставили на Марс на борту ровера Perseverance, совершил первый полет в 19 апреля 2021 года. 1,8-килограммовый аппарат оснащен солнечной панелью для зарядки аккумуляторов. Батарей хватает на один полет длительностью в 90 секунд в течение марсианского дня.

В апреле 2023 года издание SpaceNews писало, что Китай может включить вертолет в миссию по сбору и доставке на Землю образцов марсианского грунта «Тяньвэнь-3». В рамках миссии планируют собрать и доставить на Землю 500 граммов марсианского грунта.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Компании
NASA
Проекты
Марс
Похожие новости
25.01.2022
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
18.02.2021
Гуаньча (Китай): китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно выполнил корректировку на дальней точке орбиты Марса
15.02.2021
Россия и Китай вступают в лунную гонку с Америкой
12.02.2021
"Семимильными шагами к запуску". Ученый о большом успехе России на Марсе
15.04.2019
Военные миссии "Space Shuttle"
10.05.2012
Рогозин рвется в космос
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.01 13:59
  • 1
В России разработали новый тип двигателя
  • 22.01 13:54
  • 0
Совместные учебно-боевые центры – новый уровень боевой подготовки (видео)
  • 22.01 13:14
  • 58599
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.01 04:01
  • 2
Проблема защиты бронетехники от ракет и дронов встала во весь рост
  • 22.01 01:23
  • 15
МО РФ сообщило о пуске ракеты из ПТРК "Корнет" с рекордного расстояния
  • 21.01 21:31
  • 370
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.01 20:37
  • 2
Посол РФ заявил, что появление российской военной базы в ЦАР решит проблему безопасности
  • 21.01 19:39
  • 58
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 21.01 19:31
  • 2
Москва предпримет ответные меры, включая зеркальные, в случае реализации идеи США о конфискации активов РФ - Рябков
  • 21.01 17:07
  • 1
Лавров: СВО очистила общество от людей, не ощущающих причастность к российской истории
  • 21.01 16:42
  • 2
В интересах инженерных войск ВС России разрабатываются индивидуальные и групповые источники энергии
  • 21.01 16:16
  • 3
Обвинение запросило почти пять лет лишения свободы для обвиняемого в призывах к экстремизму Стрелкова
  • 21.01 13:22
  • 4
В США показали испытания беспилотной подлодки на видео
  • 21.01 13:22
  • 121
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 21.01 12:24
  • 52
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США