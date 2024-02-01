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В НАСА рассказали о новых вертолетах для Марса

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Вертолет Ingenuity в объективе камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance, 2 августа 2023 года, спустя полторы недели после полета номер 53
Вертолет Ingenuity в объективе камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance, 2 августа 2023 года, спустя полторы недели после полета номер 53.
Источник изображения: NASA, JPL-Caltech, ASU, MSSS

Новые вертолеты на Марсе станут дальнейшим развитием летательного аппарата Ingenuity и будут преодолевать гораздо большие расстояния. Об этом обозревателю ArsTechnica Эрику Бергеру рассказал руководитель группы Ingenuity Лаборатории реактивного движения НАСА Тедди Цанетос.

По его словам, у нового поколения вертолетов будут увеличены длина несущего винта (с 1,2 до 1,4 метра), грузоподъемность и дальность полета. «Роторы на Ingenuity вращались быстро, их кончики двигались со скоростью 0,65 Маха, или 65 процентов скорости звука на поверхности Марса. Следующее поколение будет развивать скорость до 0,95 Маха», — пишет автор.

Цанетос добавил, что на Ingenuity был установлен микропроцессор Qualcomm Snapdragon 801. «Процессор Ingenuity в сто раз мощнее, чем все вместе взятое, что Лаборатория реактивного движения отправила в глубокий космос», — сказал специалист.

Ранее в НАСА заявили, что работа первого в истории вертолета Ingenuity на Марсе завершена.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пройдя за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов. Технологии Ingenuity планируется использовать для первой в истории человечества доставки грунта с Марса на Землю.

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