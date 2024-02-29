Йеллен заявила, что Запад должен скорее найти способ направить Украине активы РФ

Министр финансов США считает, что ограничение доступа России к средствам и ресурсам стимулирует Москву "сесть за стол переговоров для обсуждения справедливого мира" в конфликте

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 февраля. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен утверждает, что западной коалиции необходимо в срочном порядке найти способ направить Украине заблокированные российские активы.

"Я также считаю, что нашей коалиции необходимо в срочном порядке найти способ раскрыть потенциал этих замороженных активов для поддержки украинского сопротивления и долгосрочного восстановления", - сказала Йеллен на пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу в преддверии встречи министров финансов и глав ЦБ стран Группы двадцати. Министр финансов США уточнила, что речь идет замороженных активах РФ на сумму $285 млрд. При этом она утверждала, что ограничение доступа РФ к средствам и ресурсам "стимулирует [Москву] сесть за стол переговоров для обсуждения справедливого мира" на Украине.

Йеллен назвала "важным первым шагом" утверждение Советом ЕС постановления, которое узаконивает хранение и использование в интересах Украины прибыли от замороженных активов России. По ее утверждению, конфискация этих активов стала бы "решительным ответом" на якобы исходящую от РФ "беспрецедентную угрозу глобальной стабильности".

Как утверждал 8 ноября 2023 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока Москва не заплатит за специальную военную операцию (СВО) на Украине.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы". В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, шаги Запада такого рода. Как он пояснил, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". Россия станет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила в начале декабря 2023 года о потенциальных рисках для мировой финансовой стабильности и денежно-кредитной политики в случае конфискации Западом активов РФ, замороженных за рубежом после начала СВО. Она подчеркнула, что использование этих авуаров "должно было бы опираться на международную основу". Надо "очень тщательно учитывать, какими могли бы быть риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности", указала глава МВФ.