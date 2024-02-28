Шольц заверил, что страны ЕС и НАТО не будут направлять свои войска на Украину

Канцлер ФРГ назвал мнение на Западе по этому поводу "весьма единодушным"

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Страны НАТО и ЕС согласны с тем, что не будут отправлять свои войска на Украину. Об этом заявил журналистам канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в город Фрайбург-им-Брайсгау, пресс-подход транслировал телеканал NTV.

"В очередной раз в рамках хорошей дискуссии мы обсудили, что то, о чем договорились с самого начала, применимо и к будущему, а именно, что на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО", - сказал канцлер. Он назвал "очень важным шагом вперед" тот факт, что среди стран Запада есть это понимание. Мнение на Западе по этому поводу он назвал "весьма единодушным".

Также Шольц сообщил, что у западных стран "есть готовность закупать [боеприпасы] на европейские средства за пределами Европы, чтобы обеспечить поддержку Украины".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте.

Шольц в рамках сегодняшнего пресс-подхода не стал отвечать на вопросы журналистов и не поделился мнением, почему Макрон выбрал такие формулировки.

Встреча в Елисейском дворце прошла в Париже 26 февраля. В конференции приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’ Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.