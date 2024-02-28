В Бундестаге заявили, что Шольц тормозит в ЕС усилия по поддержке Украины

Как считает глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, в Берлине больше боятся прямого вмешательства Запада в конфликт на Украине, чем в Париже

БЕРЛИН, 27 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон является в ЕС движущей силой в процессе поддержки Украины, а канцлер ФРГ Олаф Шольц тормозит эти усилия.

"Германия, определенно, не должна разделять эту оценку", - сказала парламентарий в интервью медиагруппе Funke, комментируя заявление Макрона о возможной отправке войск стран Запада на Украину. Однако, по ее словам, "уже бросается в глаза то, что Макрон выступает движущей силой, а канцлер - тормозящей". Как считает Штрак-Циммерман, в Берлине больше боятся прямого вмешательства Запада в конфликт на Украине, чем в Париже.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции после встречи с рядом глав государств и правительств, посвященной помощи Киеву, заявил, что возможность отправки войск западных стран на ней обсуждалась, но консенсус по этому вопросу не был достигнут. При этом он отметил, что с течением времени ничего исключать нельзя.

Штрак-Циммерман неоднократно критиковала Шольца за осторожность в вопросе оказания военной помощи Киеву, она выступает за поставки крылатых ракет Taurus Украине.