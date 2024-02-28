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ТАСС

Макрон заявил, что Франция не ведет переговоры о поставках на Украину своих истребителей

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Истребители Mirage 2000 и Rafale ВВС Франции над Черным морем
Истребители Mirage 2000 и Rafale ВВС Франции над Черным морем.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

По словам президента республики, Париж сейчас сосредоточен на подготовке пилотов

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Франция сейчас не ведет переговоры о возможности поставок Киеву своих истребителей Mirage. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после завершения конференции по поддержке Украины, которая прошла в Париже.

"Сегодня мы не ведем переговоры о поставках истребителей Mirage", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице Елисейского дворца в X (ранее Twitter). Таким образом президент ответил на вопрос, обсуждает ли Франция подобные поставки.

По словам французского лидера, Париж сейчас сосредоточен на подготовке пилотов. "Мы продолжим это делать", - добавил Макрон.

В конференции в Елисейском дворце приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон. 

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