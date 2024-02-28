«Произошла лишь перфорация брони»: в польской прессе отказываются признавать потерю ВСУ американского танка Abrams

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В социальных сетях появилось снятое с беспилотника видео, на котором задокументировано уничтожение первого экземпляра танка M1A1SA Abrams, состоящего на вооружении ВСУ. Однако в польской прессе не готовы признать эту потерю, так как в этой стране западная, особенно американская, техника считается непревзойденным эталоном. А потому польские авторы не готовы признать очевидного - того, что любой танк рано или поздно на поле боя будет подбит, в том числе и американский.
- говорится в издании Defence24.
Как указывается, боеукладка со стороны боевого отделения изолирована раздвижными бронированными панелями, а над ней расположены так называемые выдувные панели. Они позволяют выпускать давление, пламя и газы, образующиеся в результате сгорания пороховых зарядов. Таким образом, энергия направляется наружу машины, а не в боевой отсек.
- считают в польской прессе.
Как отмечает автор, открытые люки предполагают, что экипажу удалось эвакуироваться из машины. Попытки добить ее с помощью дронов могут оказаться безуспешными, так как внутри боевого отделения нет снарядов. Забрасывание внутрь через открытые люки гранат приведет к дополнительным повреждениям, но не к разрушению машины.
- рассуждает автор.
С его слов, в ВСУ потери техники и людей часто возникают из-за «плохой боевой практики», особенно из-за того, что бронемашины не работают в более широкой системе в рамках совместных действий. В последние месяцы в публикациях часто появляются изображения одинокой боевой техники или пехоты без прикрытия. Они передвигаются самостоятельно, не взаимодействуют, не имеют защитного зонтика из систем ПВО и РЭБ.
- делает вывод польский автор, отказывающийся смириться с утратой первого Abrams.