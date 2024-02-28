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В США оценили российские Су-34 с УМПК

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Фронтовой бомбардировщик Су-34 может поднять в воздух несколько тонн авиационных средств поражения. Фото Владимира Карнозова
Фронтовой бомбардировщик Су-34 может поднять в воздух несколько тонн авиационных средств поражения. Фото Владимира Карнозова.

Российские бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), которые несут истребители-бомбардировщики Су-34, стали альтернативой ракетам. Эффективность боеприпасов оценили в публикации американского издания Military Watch Magazine (MWM).

«Использование планирующих бомб подвергает самолеты гораздо меньшему риску, чем свободнопадающие бомбы, которые должны сбрасываться значительно ближе к цели, обеспечивая гораздо менее дорогостоящую альтернативу использованию крылатых или баллистических ракет воздушного базирования, на которые традиционно полагались, чтобы держаться подальше от средств ПВО противника», — отметили в публикации.

Автор отметил, что точность бомб с УМПК сокращает количество необходимых вылетов авиации. Также эти боеприпасы можно сбрасывать с большой высоты, где самолеты не могут достать средства противовоздушной обороны малой дальности с инфракрасным наведением. Кроме того, большая высота сброса позволяет бомбам пролететь до 70 километров на пути к цели.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над усовершенствованным вариантом УМПК, который увеличит дальность применения умных бомб.

В том же месяце в репортаже немецкого телеканала Welt рассказали, что российские бомбы с УМПК парализуют атаки Вооруженных сил Украины, которые отступают после бомбардировок.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Су-34
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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2 комментария
№1
28.02.2024 03:25
Выходит, что освобождение Авдеевки(самый укрепленный район на СВО, более уже не будут ни у кого там) получилось тысячей планирующих ФАБ. Мы хорошие ученики(так обычно американцы воевали в Ираках. Высшая степень такой тактики слоновья прогулка с ОДАБ по пригородам лондонов с парижами.
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№2
28.02.2024 06:28
В связи с потерей А-50:
Цитата
Россия столкнулась с проблемой. Первая часть которой состоит в том, что ПВО не дружат с ВКС. И причина этого разнобоя может иметь системный характер и потому трудноисправима, как справедливо заметил обозреватель Царьграда Влад Шлепченко.

Во-вторых, мы потеряли исключительно ценные машины, которых в нашей армии, по различным оценкам, было от 7 до 15 бортов и возместить потери которых быстро не получится. Потери особенно тяжелы в свете ожидаемой в ближайшее время передачи ВСУ истребителей F-16.

Успехи на фронте последних месяцев связаны в первую очередь с тем, что благодаря массовому производству планирующих бомб оперативно-тактическая авиация вновь вернулась на поле боя. Однако если украинские истребители развернут охоту за нашими бомбардировщиками, фронт снова встанет. О крупных продвижениях можно будет забыть.

https://adi19.ru/news/102558-har-kov-berut-v-kol-co-russkim-gotovat-kotel-no-v-nebe-beda-ostree
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