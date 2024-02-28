DPA: Шольц избегает формулировки, что Украина должна победить в конфликте с РФ

По информации агентства, вместо этого канцлер Германии заявляет, что необходимо не дать России одержать победу

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему избегает использования фразы, что Украина должна выйти победителем из конфликта с Россией. Вместо этого он заявляет, что необходимо не дать России одержать победу, обращает внимание агентство DPA.

"Я придерживаюсь той формулировки, которую выбрал. [Президенту РФ Владимиру] Путину и России необходимо помешать выиграть эту войну", - утверждал Шольц на конференции, организованной агентством DPA. Ранее канцлер ФРГ поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), в которой в том числе говорилось, что "для мира в Европе и за ее пределами важно, чтобы Украина выиграла эту оборонительную борьбу". Однако Шольц, как пишет DPA, по-прежнему не желает использовать это предложение в своих выступлениях.

С самого начала конфликта на Украине, отвечая на вопросы по этому поводу, канцлер всегда только говорил, что Россия не должна одержать победу. Сейчас, по словам Шольца, сложилась ситуация, в которой важно, чтобы Украина смогла защитить свою независимость, целостность и государственный суверенитет и что не должно быть продиктованного РФ мира. "Это предполагает невероятно большую поддержку. И это именно то, что мы организуем, и мы по-прежнему получаем большую поддержку со стороны граждан нашей страны", - заключил Шольц.