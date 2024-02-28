Войти
ТАСС

DPA: Шольц избегает формулировки, что Украина должна победить в конфликте с РФ

308
0
0
Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: Maja Hitij/ Getty Images

По информации агентства, вместо этого канцлер Германии заявляет, что необходимо не дать России одержать победу

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц по-прежнему избегает использования фразы, что Украина должна выйти победителем из конфликта с Россией. Вместо этого он заявляет, что необходимо не дать России одержать победу, обращает внимание агентство DPA.

"Я придерживаюсь той формулировки, которую выбрал. [Президенту РФ Владимиру] Путину и России необходимо помешать выиграть эту войну", - утверждал Шольц на конференции, организованной агентством DPA. Ранее канцлер ФРГ поддержал резолюцию фракций правящих партий (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), в которой в том числе говорилось, что "для мира в Европе и за ее пределами важно, чтобы Украина выиграла эту оборонительную борьбу". Однако Шольц, как пишет DPA, по-прежнему не желает использовать это предложение в своих выступлениях.

С самого начала конфликта на Украине, отвечая на вопросы по этому поводу, канцлер всегда только говорил, что Россия не должна одержать победу. Сейчас, по словам Шольца, сложилась ситуация, в которой важно, чтобы Украина смогла защитить свою независимость, целостность и государственный суверенитет и что не должно быть продиктованного РФ мира. "Это предполагает невероятно большую поддержку. И это именно то, что мы организуем, и мы по-прежнему получаем большую поддержку со стороны граждан нашей страны", - заключил Шольц. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
20.11.2023
Хождение по граблям: Украина напомнила Европе об ошибках прошлого
06.09.2022
Вот какой будет Великобритания после Украины
04.03.2022
Французы о "послании" Макрона: санкции и охота на русских на Западе аморальны и незаконны
04.03.2022
Gazeta Polska: в Варшаве захотели собственное ядерное оружие
15.10.2021
The National Interest (США): Россия стоит плечом к плечу с КНР в противостоянии Америке по Тайваню
30.09.2019
The National Interest (США): да, Украина может втянуть Америку в мировую войну с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.02 13:28
  • 59689
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 28.02 13:09
  • 429
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 28.02 09:53
  • 1
Новые и модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М
  • 28.02 09:52
  • 1
Европейский ровер для исследования спутника Марса прибыл в Японию
  • 28.02 09:33
  • 5
В JAXA допускают, что лунный модуль SLIM сможет начать выработку электроэнергии
  • 28.02 06:28
  • 2
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 28.02 01:24
  • 1
В России объяснили опасность американских дронов-убийц с ИИ
  • 27.02 17:24
  • 5
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 27.02 17:00
  • 8
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 27.02 15:25
  • 0
Эвентуальный противник превращается в реального
  • 27.02 06:17
  • 0
Возможен ли на современном уровне "позиционный тупик"?
  • 27.02 05:36
  • 1
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании