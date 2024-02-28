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ТАСС

Столтенберг: отсутствие помощи со стороны США привело к тому, что ВСУ оставили Авдеевку

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Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи у въезда в Авдеевку 29 декабря 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский делает селфи у въезда в Авдеевку 29 декабря 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office

Нерешительность Соединенных Штатов уже оказывает влияние на ситуацию на поле боя, заявил генеральный секретарь НАТО

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Отсутствие решения Соединенных Штатов по оказанию дальнейшей помощи Киеву привело к тому, что ВСУ сдали Авдеевку. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Нерешительность США уже оказывает влияние на ситуацию на поле боя. Это не только уменьшает число боеприпасов, которое [украинские] военные получают на линии фронта. <...> Мы видели последствия этого в Авдеевке, которую украинцы оставили несколько дней назад", - указал он в эфире телеканалу CNN.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил 17 февраля президенту РФ Владимиру Путину о переходе Авдеевки под полный контроль российской армии. В Минобороны России подчеркнули, что вывод украинских подразделений был хаотичным. Авдеевка расположена к западу от Ясиноватой, оттуда украинские войска обстреливали близлежащие Донецк и Макеевку. Как заявили в Минобороны, войска группировки "Центр" продолжают наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики.

Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Вашингтон перестал поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности украинской армии. 

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