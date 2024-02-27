Удары по кораблям, атаки БПЛА, поражение самолетов. Каких "сюрпризов" ждать от ВСУ

Полковник Ходаренок: ВСУ могут использовать ЗРС С-200В для атак самолетов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России. Насколько реально, что украинские войска смогут перейти в новое наступление, что им для этого нужно и каких ударов можно ожидать от Киева в ближайшее время - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию», - рассказал глава украинского государства. Слова Владимира Зеленского на данном этапе следует рассматривать как исключительно укол информационного успокоительного всем слоям украинского общества.

Президенту Украины (исходя из реалий военно-политической обстановки) сегодня гораздо целесообразнее рассуждать не о наступательных операциях ВСУ, а о создании и совершенствовании системы оборонительных рубежей, системы ПВО и ПРО на театре военных действий, системы оперативных инженерных заграждений.

Что Киеву нужно для контрнаступления?

Для проведения наступательной операции оперативного-стратегического уровня Вооруженным силам Украины требуется создать необходимые группировки войск и сил, осуществить их оперативно-стратегическое развертывание, организовать огневое поражение противника, подготовить войска и силы к действиям по плану операции.

Для подобной операции требуется завоевать господство в воздухе и иметь необходимые запасы боеприпасов, управляемых ракет и других материальных средств. Одних снарядов (правильнее говорить, готовых выстрелов к орудиям калибра 122 мм, 152 мм и 155 мм) для такой операции надо иметь 12-15 млн штук. Запад же пока не поставил ВСУ и одного миллиона снарядов.

Что касается завоевания господства в воздухе, то для достижения этих целей Воздушным силам Украины потребуется сотни многофункциональных истребителей F-16. Пока же озвучивается информация о том, что к лету на Украину могут прибыть первые 12 самолетов F-16. А истребителей ВСУ надо в десять-пятнадцать раз больше, и это как минимум. К тому же все эти машины должны быть обеспечены всем необходимым набором авиационных средств поражения, исходя из ведения напряженных боевых действий в течение как минимум 30 суток. Когда у Владимира Зеленского появится подобная сила, это большой вопрос.

Кроме того, украинским частям и соединениям бессмысленно бросаться в атаки и контратаки, пока не будет решена проблема борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Пока же ничто не говорит о том, что ВСУ хотя бы создали предпосылки для решения этой важнейшей проблемы.

Что касается создания ВСУ необходимых группировок войск и сил для проведения наступательной операции, то мало того, что на Украине для этого требуется провести очередную волну мобилизации, так и надо оснастить всем необходимым оружием и техникой призванных военнослужащих. А с последним будут очевидные проблемы.

Пока президент Украины Владимир Зеленский не решит всех перечисленных проблем, все разговоры о возможном проведении наступательных операций ВСУ не более чем сотрясение воздуха.

Попытаются вызвать резонанс

Что же касается «сюрпризов» для России, о которых говорил глава украинского государства, то это, скорее всего, продолжение действий ВСУ в тех сферах, которые влекут за собой большой общественный резонанс для Москвы, то есть продолжение атак крупных надводных кораблей Черноморского флота безэкипажными катерами, удары беспилотных летательных аппаратов по объектам инфраструктуры в глубине территории России (1000 км и более), поражение важных воздушных судов ВКС РФ.

Могут быть и другие сюрпризы. К примеру, ВСУ могут (или уже это сделали) довести до готовности к боевому применению зенитную ракетную систему С-200В, снятую на Украине с вооружения около десяти лет назад. Образцов этого вооружения и зенитных управляемых ракет на Украине сохранилось достаточно много, с наличием специалистов нет проблем, на Украине было целое училище (в Днепропетровске), которое готовило офицеров для эксплуатации ЗРС С-200В. Разумеется, силами кружка «умелые руки» довести до готовности систему, снятую с вооружения около 10 лет назад, вряд ли возможно. Однако если за дело берется государство, то решить подобную задачу можно сравнительно быстро (да еще и в относительно мобильном варианте).

На выходе ВСУ получают зенитную ракетную систему с дальней границей зоны поражения в 240-255 км. Гипотетическое поражение воздушных судов класса Ил-76/Ан-124 (а тем более если самолет загружен под завязку личным составом) будет неизменно вызывать значительный резонанс в российском обществе.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"

И, наконец, несколько слов о поступлении в ВСУ западной техники. К примеру, на днях американские танки М1 Abrams впервые были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. США объявили о передаче ВСУ 31 машины этого типа еще в январе 2023 года.

Во время боев за Авдеевку Украина уже потеряла одну бронемашину на базе танка Abrams - M1150 Assault Breacher. М1150 представляет собой инженерную машину разграждения на базе танка M1 Abrams, оснащенную минным плугом и удлиненными зарядами.

Даже если под Авдеевкой в бой будут введены все имеющиеся у ВСУ танки М1 Abrams (а это всего-навсего батальон), то никакого перелома в ведении боевых действий, разумеется, не произойдет. Вполне возможно, что всего за один день боев все американские танки будут утрачены.

Надо заметить, что новое оружие приносит успех в ходе своего применения только в одном случае - когда оно используется внезапно и массированно, и для его применения созданы все необходимые условия. То есть ВСУ надо иметь в боевом составе не 31 танк М1 Abrams, а 1300, и их ввод в сражение должен быть обеспечен действиями авиации, артиллерии, инженерных войск (практически всех видов ВС и родов войск) и должен быть закрыт вопрос борьбы с БЛА. А поскольку ничего этого на данном этапе в ВСУ не сделано, то действия нескольких М1 Abrams под Авдеевкой будут не более чем булавочным уколом.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок