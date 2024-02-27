Войти
Газета.ru

Удары по кораблям, атаки БПЛА, поражение самолетов. Каких "сюрпризов" ждать от ВСУ

238
0
0
Источник изображения: Reuters

Полковник Ходаренок: ВСУ могут использовать ЗРС С-200В для атак самолетов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил о подготовке нового контрнаступления ВСУ и «сюрпризах» для России. Насколько реально, что украинские войска смогут перейти в новое наступление, что им для этого нужно и каких ударов можно ожидать от Киева в ближайшее время - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

«Конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию», - рассказал глава украинского государства. Слова Владимира Зеленского на данном этапе следует рассматривать как исключительно укол информационного успокоительного всем слоям украинского общества.

Президенту Украины (исходя из реалий военно-политической обстановки) сегодня гораздо целесообразнее рассуждать не о наступательных операциях ВСУ, а о создании и совершенствовании системы оборонительных рубежей, системы ПВО и ПРО на театре военных действий, системы оперативных инженерных заграждений.

Что Киеву нужно для контрнаступления?

Для проведения наступательной операции оперативного-стратегического уровня Вооруженным силам Украины требуется создать необходимые группировки войск и сил, осуществить их оперативно-стратегическое развертывание, организовать огневое поражение противника, подготовить войска и силы к действиям по плану операции.

Для подобной операции требуется завоевать господство в воздухе и иметь необходимые запасы боеприпасов, управляемых ракет и других материальных средств. Одних снарядов (правильнее говорить, готовых выстрелов к орудиям калибра 122 мм, 152 мм и 155 мм) для такой операции надо иметь 12-15 млн штук. Запад же пока не поставил ВСУ и одного миллиона снарядов.

Что касается завоевания господства в воздухе, то для достижения этих целей Воздушным силам Украины потребуется сотни многофункциональных истребителей F-16. Пока же озвучивается информация о том, что к лету на Украину могут прибыть первые 12 самолетов F-16. А истребителей ВСУ надо в десять-пятнадцать раз больше, и это как минимум. К тому же все эти машины должны быть обеспечены всем необходимым набором авиационных средств поражения, исходя из ведения напряженных боевых действий в течение как минимум 30 суток. Когда у Владимира Зеленского появится подобная сила, это большой вопрос.

Кроме того, украинским частям и соединениям бессмысленно бросаться в атаки и контратаки, пока не будет решена проблема борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Пока же ничто не говорит о том, что ВСУ хотя бы создали предпосылки для решения этой важнейшей проблемы.

Что касается создания ВСУ необходимых группировок войск и сил для проведения наступательной операции, то мало того, что на Украине для этого требуется провести очередную волну мобилизации, так и надо оснастить всем необходимым оружием и техникой призванных военнослужащих. А с последним будут очевидные проблемы.

Пока президент Украины Владимир Зеленский не решит всех перечисленных проблем, все разговоры о возможном проведении наступательных операций ВСУ не более чем сотрясение воздуха.

Попытаются вызвать резонанс

Что же касается «сюрпризов» для России, о которых говорил глава украинского государства, то это, скорее всего, продолжение действий ВСУ в тех сферах, которые влекут за собой большой общественный резонанс для Москвы, то есть продолжение атак крупных надводных кораблей Черноморского флота безэкипажными катерами, удары беспилотных летательных аппаратов по объектам инфраструктуры в глубине территории России (1000 км и более), поражение важных воздушных судов ВКС РФ.

Могут быть и другие сюрпризы. К примеру, ВСУ могут (или уже это сделали) довести до готовности к боевому применению зенитную ракетную систему С-200В, снятую на Украине с вооружения около десяти лет назад. Образцов этого вооружения и зенитных управляемых ракет на Украине сохранилось достаточно много, с наличием специалистов нет проблем, на Украине было целое училище (в Днепропетровске), которое готовило офицеров для эксплуатации ЗРС С-200В. Разумеется, силами кружка «умелые руки» довести до готовности систему, снятую с вооружения около 10 лет назад, вряд ли возможно. Однако если за дело берется государство, то решить подобную задачу можно сравнительно быстро (да еще и в относительно мобильном варианте).

На выходе ВСУ получают зенитную ракетную систему с дальней границей зоны поражения в 240-255 км. Гипотетическое поражение воздушных судов класса Ил-76/Ан-124 (а тем более если самолет загружен под завязку личным составом) будет неизменно вызывать значительный резонанс в российском обществе.

Источник изображения: Алина Джусь/"Газета.Ru"


И, наконец, несколько слов о поступлении в ВСУ западной техники. К примеру, на днях американские танки М1 Abrams впервые были замечены у линии боевого соприкосновения к северо-западу от Авдеевки. США объявили о передаче ВСУ 31 машины этого типа еще в январе 2023 года.

Во время боев за Авдеевку Украина уже потеряла одну бронемашину на базе танка Abrams - M1150 Assault Breacher. М1150 представляет собой инженерную машину разграждения на базе танка M1 Abrams, оснащенную минным плугом и удлиненными зарядами.

Даже если под Авдеевкой в бой будут введены все имеющиеся у ВСУ танки М1 Abrams (а это всего-навсего батальон), то никакого перелома в ведении боевых действий, разумеется, не произойдет. Вполне возможно, что всего за один день боев все американские танки будут утрачены.

Надо заметить, что новое оружие приносит успех в ходе своего применения только в одном случае - когда оно используется внезапно и массированно, и для его применения созданы все необходимые условия. То есть ВСУ надо иметь в боевом составе не 31 танк М1 Abrams, а 1300, и их ввод в сражение должен быть обеспечен действиями авиации, артиллерии, инженерных войск (практически всех видов ВС и родов войск) и должен быть закрыт вопрос борьбы с БЛА. А поскольку ничего этого на данном этапе в ВСУ не сделано, то действия нескольких М1 Abrams под Авдеевкой будут не более чем булавочным уколом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
M1 Abrams
Ан-124
Ил-76
С-75
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ЧФ
Похожие новости
09.01.2024
"Охота за кораблями Черноморского флота": как будет развиваться СВО в 2024 году
25.08.2021
«От всего советского Украина отказалась, а своего не появилось"
23.12.2019
Стратегия и тактика ПВО в войнах и конфликтах XXI века
20.10.2015
Подспорье российской армии в Сирии — грузовые самолеты «Руслан» — спроектированы и произведены на Украине ("JB Press", Япония)
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
28.08.2007
"МАКС-2007": новинки, сюрпризы, рекорды
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 04:18
  • 59668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 27.02 02:34
  • 0
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 00:07
  • 424
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 18:49
  • 3
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании
  • 26.02 17:10
  • 0
Когда Давид побеждает Голиафа
  • 26.02 16:32
  • 2675
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.02 15:20
  • 1
Минобороны Британии вложит $5,8 млрд в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси