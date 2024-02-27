"Снарядов у Украины хватит до июня": Германия хочет покупать боеприпасы для ВСУ у друзей России

Der Spiegel: ФРГ ведет тайные переговоры с Индией о закупке снарядов для ВСУ

Германия хочет заключить сделку с Индией, арабскими, африканскими и балканскими странами на поставку Украине сотен тысяч артиллерийских снарядов. ФРГ готова выделить для покупки €7 млрд, однако нужные боеприпасы не так широко доступны. По предварительным данным, Украине хватит снарядов максимум до июня. Уже сейчас украинская армия испытывает дефицит, в том числе средств ПВО.

По данным Der Spiegel, Германия ведет переговоры с Индией, чтобы купить сотни тысяч артиллерийских снарядов для нужд Украины. Однако индийские власти не хотят заключать сделку публично, чтобы не испортить отношения с Россией.

"В Индии до сих пор хранятся довольно большие запасы артиллерийских боеприпасов. Нью-Дели по сей день поддерживает дружеские отношения с Москвой. Следовательно, сейчас ведутся осторожные переговоры о том, можно ли получить боеприпасы через посредников", - говорится в публикации.

Более того, Der Spiegel выяснил, что аналогичные сделки могут предложить арабским, африканским и балканским странам. У них есть необходимые запасы, а некоторые государства даже имеют возможность производить боеприпасы.

Снарядов осталось до июня

Немецкие спецслужбы предположили, что у Украины осталось снарядов примерно до июня, но они могут закончиться и раньше.

«К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны на полках по всему миру», - заявил глава ситуационного центра по вопросам Украины при министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг.

Генерал добавил, что его ведомство ежедневно изучает информацию о том, где можно купить снаряды. При этом финансов хватает: Германия готова выделить €7 млрд на покупку оружия для Украины.

Потеряли Авдеевку из-за дефицита

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности ранее заявил, что ВСУ пришлось отступить из Авдеевки из-за «искусственного дефицита оружия» и для спасения солдат. Он отметил, что украинская армия не могла и дальше удерживать город из-за острой нехватки артиллерии и боеприпасов.

«Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это зависит не только от нас. И ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, удерживание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности, в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет [президенту России Владимиру] Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий», - сказал глава государства.

Кроме этого, Зеленский упомянул, что у Украины не хватает средств ПВО, чтобы разблокировать небо над страной. Сейчас они ждут поставок недостающего оружия.

Издание The New York Times в начале февраля также сообщило, что украинская армия испытывает дефицит оружия и боеприпасов. Сейчас для Украины имеют решающее значение системы ПВО, но запасы оружия для них неуклонно истощаются. Американские чиновники считают, что средства ПВО закончатся у Киева в марте, если не решится вопрос с возобновлением военной помощи от США. Они также упомянули, что к началу лета Украина может столкнуться с трудностями при отражении атак.

В первую неделю февраля представитель СБУ рассказал американской газете The Wall Street Journal, что на один выпущенный украинский снаряд приходится десять российских. По его словам, сейчас украинская армия находится «в крайне невыгодном положении» из-за дефицита оружия, который связан в том числе с неудачным контрнаступлением Украины. Теперь Киев вынужден только обороняться.

The Wall Street Journal также выяснила, что в районе Авдеевки украинские солдаты использовали боеприпасы только в крайнем случае. Они активно следят за внутренней политикой США и ожидают выделения финансирования.

Алена Фомина