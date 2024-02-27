Войти
ТАСС

Песков заявил, что танки Abrams в зоне СВО будут гореть так же, как и другие

204
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что американский танк уничтожили военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России на авдеевском направлении

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия уничтожает в зоне СВО американские танки Abrams так же, как и все остальные, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Так он прокомментировал опубликованное 26 февраля видео с горящим танком Abrams, который был уничтожен на первом же выезде.

"С самого начала наши бойцы сказали, что эти танки будут гореть так же, как и другие. Но в целом, как мы с вами знаем из ежедневных сообщений Минобороны, это ежедневная, планомерная, профессиональная и самоотверженная работа наших военных, которые демилитаризируют Украину и делают это ежедневно", - указал Песков.

Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, американский танк уничтожили военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады ВС России на авдеевском направлении. По словам Сальдо, Abrams был обнаружен операторами дрона-разведчика, после чего уничтожен. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
26.02.2024
В ДНР сообщили , что на линии фронта под Авдеевкой впервые заметили танки Abrams
04.09.2023
Наземные роботехнические комплексы России: зарубежная оценка
24.05.2023
"F-16 подоспеют в Киев одновременно с M1 Abrams. Запад играет вдолгую"
26.01.2023
«Ни у кого не должно быть иллюзий, кто является настоящим агрессором в нынешнем конфликте»
27.07.2020
НАТО настораживает высокая боеготовность армии России
25.05.2017
Шойгу нашел на Украине советские танки Т-64
18.08.2015
Соединения еще одной танковой армии могут разместить в Крыму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.02 04:18
  • 59668
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 02:44
  • 4
Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют
  • 27.02 02:34
  • 0
Возможен ли прорыв "Линии Суровикина" с допустимыми потерями?
  • 27.02 00:07
  • 424
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 26.02 18:49
  • 3
Названо время посадки американского модуля Nova-C на Луну
  • 26.02 18:23
  • 3
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 26.02 17:44
  • 3
МО РФ заявило о подготовке к размещению штаба командования МВО в историческом здании
  • 26.02 17:10
  • 0
Когда Давид побеждает Голиафа
  • 26.02 16:32
  • 2675
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.02 15:20
  • 1
Минобороны Британии вложит $5,8 млрд в разработку и оснащение своих ВС беспилотниками
  • 25.02 22:39
  • 3
Эммануэль Тодд: "Европа сегодня — это олигархия, истекающий период истории"
  • 25.02 12:12
  • 7
«Жирные цели». Россия нашла ахиллесову пяту американской армии?
  • 24.02 02:21
  • 2
Лукашенко: «Третья мировая война возможна»
  • 22.02 17:37
  • 1
Польша и страны Балтии лидируют в гонке военных бюджетов. Зачем?
  • 22.02 11:06
  • 0
Польша в центре скандала: Варшава готовит боевиков для провокаций против Беларуси