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ТАСС

Кулеба призвал запретить экспорт боеприпасов из ЕС в другие страны, кроме Украины

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Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall
Производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов на заводе концерна Rheinmetall.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Philipp Schulze

Глава МИД возложил вину за нехватку боеприпасов на западных союзников Киева

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал ЕС запретить экспорт боеприпасов из европейских государств в другие страны, кроме Украины, чтобы восполнить их нехватку в ВСУ.

"Все контракты по экспорту произведенных в Европе боеприпасов в третьи страны следует заморозить, и все эти боеприпасы нужно направить на Украину", - сказал министр в интервью редакционному объединению RND. По словам министра, "любой патрон, который производится в Европе, должен служить делу обороны Европы".

Кулеба при этом возложил вину за нехватку боеприпасов на западных союзников Киева. "Я жалуюсь на нехватку боеприпасов при каждой встрече, которую провожу с нашими партнерами. Все они осознают, что совершили ошибку, и признают ее", - сказал он. "Они слишком поздно приняли решение увеличить собственное производство, заключить долгосрочные контракты и запустить новые линии производства. К сожалению, сейчас мы платим за эти ошибки", - заявил Кулеба.

Министр также вновь призвал правительство ФРГ поставить его стране крылатые ракеты Taurus и заявил, что переговоры по ним продолжаются. "Окончательное решение остается за Германией, - отметил он. - Однако я хотел бы, чтобы каждый знал, что мы нуждаемся в этом оружии".

В Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм, а также для зенитных ракетных комплексов Stormer, Avenger и Stinger. Западные партнеры, которые после начала Россией специальной военной операции многократно нарастили поставки вооружений Украине, тем не менее признают, что не могут покрыть все потребности Киева в боеприпасах. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Stinger
Проекты
Евросоюз
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