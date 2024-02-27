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ТАСС

Spiegel: ФРГ ведет тайные переговоры с Индией о закупке боеприпасов для ВСУ

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Полученная от США 155-мм/39 буксируемая гаубица М777 вооруженных сил Украины ведет огонь в Херсонской области, ноябрь 2022 года
Полученная от США 155-мм/39 буксируемая гаубица М777 вооруженных сил Украины ведет огонь в Херсонской области, ноябрь 2022 года.
Источник изображения: Anadolu

По данным журнала, Индия располагает большими запасами артиллерийских боеприпасов, величина которых оценивается в несколько сотен тысяч снарядов

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Германия и Индия тайно обсуждают сделку по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

По его информации, Берлин ведет тайные переговоры с Нью-Дели о покупке снарядов для нужд ВСУ через посредников. Издание отмечает, что Индия располагает большими запасами артиллерийских боеприпасов, величина которых оценивается в несколько сотен тысяч снарядов.

По данным журнала, руководство ФРГ также не исключает возможность заключения сделки о поставках Киеву боеприпасов с арабскими странами, некоторые из которых обладают большими запасами. Кроме того, в статье отмечается, что, по оценкам экспертов, некоторые балканские и африканские страны имеют достаточные для продажи запасы амуниции или возможность ее произвести. 

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Страны
Германия
Индия
Украина
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